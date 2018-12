huelva24.com

Con este acto, que ha congregado a numerosas autoridades, se ha dado de forma oficial la cuenta atrás de un evento que se ha convertido, por méritos propios, en el segundo acontecimiento baloncestístico de nuestro país en cuanto a movimiento de personas en el territorio nacional, sólo superado por la celebración de la fase final de la Copa del Rey. Y es que los números hablan por sí solos: congregará a más de 5.000 visitantes, ofrecerá más de 25.000 pernoctaciones, competirán 76 equipos, llegarán 342 técnicos…

El diputado de Hacienda y Administración y Deportes, Francisco Javier Martínez Ayllón, ha subrayado, sobre estos datos, que “Huelva se ha convertido en la casa del baloncesto. Y nos agrada que eso sea así porque no es fruto de la casualidad, sino del gran trabajo y del esfuerzo coordinado de la Federación Andaluza de Baloncesto, de su delegación de Huelva, de la Diputación, de los ayuntamientos, de los clubes, etc., y eso ha posibilitado que podamos decir con orgullo que Huelva es todo un referente organizativo a nivel nacional. El impacto económico lo corrobora, pues estos campeonatos tendrán un retorno de 2 millones de euros, y permite luchar en la desestacionalización del turismo provincial. Pero, siendo esas cifras impactantes, no podemos olvidar lo más importante que nos ofrecen estos campeonatos: la educación en valores, la igualdad, el respeto y el ejemplo de convivencia que hay sobre las canchas, algo de lo que todos debemos aprender”.

En esa misma línea se ha expresado José Luis Méndez, representante de Endesa, patrocinador principal de los campeonatos, quien ha destacado que “desde hace muchos años nuestra compañía se vuelca con el deporte en general y con el baloncesto en particular, una disciplina que tantas alegrías nos ha dado en los últimos años. Para nosotros es toda una satisfacción apoyar unos campeonatos de estas dimensiones por esos valores que transmiten y con los que nos sentimos totalmente identificados. Seguro que volverán a ser un éxito porque se hacen realidad gracias a la capacidad de organización que tiene la provincia de Huelva”. Antonio de Torres, vicepresidente de la FEB y presidente de la Andaluza, se mostraba tremendamente satisfecho porque “Andalucía y Huelva vuelvan a acoger un acontecimiento de este tipo. Cada vez que surge la oportunidad de celebrarse un evento similar con el primero que hablo es con el delegado en Huelva, José Luis Pena, porque la capacidad de Huelva está más que demostrada. Es cierto que nos gusta repartir los eventos por toda España, pero también es cierto que lo que nos ofrece Huelva siempre es sensacional. Y es que como aquí y como en Andalucía no se está en ningún sitio”.

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, también ha manifestado “el compromiso con el deporte base que siempre ha mantenido el gobierno andaluz, y que esta legislatura se cierre con estos campeonatos en Huelva no suponen sino un magnífico broche. Andalucía tiene una riqueza que nos hace únicos, y la provincia de Huelva no sólo ofrece sus sedes, su alojamiento, su clima, su gastronomía, que son todas esas cosas muy importantes, sino que nos da a todos algo intangible: la calidad de su gente y su grandísima acogida. Huelva presenta siempre una implicación espectacular y eso es el resultado de un sensacional trabajo en equipo que permitirá promocionar, durante esos días y a toda España, su riqueza y la riqueza, en todos los sentidos, de Andalucía”.

José Luis Pena, delegado de la FAB en Huelva, ha querido mostrar “nuestro máximo agradecimiento a todas las autoridades por sus cariñosas palabras que nos hacen motivarnos, aún más, para seguir mejorando y para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros, y damos las gracias, asimismo, a todos los ayuntamientos, voluntarios, clubes y personal que nos ayudan a esta auténtica fiesta del deporte y del baloncesto, de la que, dados los resultados que ofrece cada año, todos nos debemos sentir realmente orgullosos”.

La selección de Madrid será la encargada de defender los títulos en categoría masculina tanto en Infantil como en Cadete. Por su parte, Cataluña luchará por revalidar triunfos en el ámbito femenino, ya que fue también doble campeona en Infantil y en Cadete. Las sedes ultiman los preparativos para unos días que se convertirán, de nuevo, en inolvidables para todos los amantes del mundo de deporte.