Mario Asensio

Lunes, 17 diciembre 2018 | Leída 10 veces

Su sexto título del año

Rocío Espada Vázquez (Simón Verde-Doc 2001) cerró con una victoria en Tomares (Sevilla) su excelente año. Con esta victoria se adjudicó además la Copa Andalucía de Duatlón Cros, su sexto título del año. Dominó la prueba desde el principio, llegando a la T1 con más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidoras, diferencia que fue ampliando con el transcurso de la prueba hasta entrar la primera en meta con un tiempo de 1:31:09. En segunda posición entró la también duatleta del Simón Verde-Doc 2001 María Pujol, que se mantuvo segunda durante toda la y entró a 3 minutos y 33 segundos de diferencia de Espada. El podio lo completó Ana Gay con un tiempo de 1:38:12.

No obstante, la prueba, ante la ausencia de su gran rival Reme Mendoza, tuvo como aliciente especial para ella la presencia de una competidora belga. "Estaba muy fuerte, sobre todo a pie. Me metió 1:20 en la primera carrera a pie. Ella está no federada y no contaba para campeonato, pero me daba igual, yo tenía que ganar la prueba sí o sí por mí", aseguró.

En la bici la alcanzó y la soltó. "Sufrí muccho porque quería tener margen para la última carrera y lo hice, además de que tuve amago de calambres en los dos gemelos al principio de la última carrera, por falta de hidratación y frío, pero lo superé", relató la onubense.

Espada se mostró muy contenta por ganar la competición "corriendo además todas las pruebas" en una temporada cargada de competiciones y en la que opinó que "he sido más fuerte de lo que realmente he estado y he conseguido muchos títulos".

"Lo más importante ha sido y será sin duda el camino hasta llegar a conseguirlos, para mí se queda. Mi superación personal en cada entreno, en cada día...porque todos tenemos una vida detrás de todo esto y a veces la cosa no es tan "maravillosa", ahí es donde hay que crecerse y verdaderamente ser fuerte, porque en estos casos estarlo no sirve de mucho", manifestó.

Se mostró muy agradecida a su familia, compañeros de trabajo, sus amigos "especialmente en tema de competiciones a mis gitanos junto con Sheila y Uli", aseguró . También a su entrenador Emilio Martín y a Vito Pereda, que controla su alimentación.

"Para mi creo que es un año insuperable y no puedo pensar ni quiero en 2019, al menos hoy, porque quiero seguir saboreando todo lo conseguido en este año", sentenció la onubense.