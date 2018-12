huelva24.com

Pamplona se ha convertido en la ciudad de la rítmica durante los 4 días (del 13 al 16 de diciembre) que ha durado está competición, el escenario ha sido el impresionante Navarra Arena que ha lucido sus mejores galas para albergar a los mejores clubes de España, los cuales tuvieron que conseguir su clasificación en los regionales.



El GR Huelva así lo hizo y clasificó a los 3 conjuntos de categoría absoluta que presentó en el regional disputado en Córdoba en el mes de noviembre, donde el club dio ya muestra del gran momento por el que atravesaba. Obtuvieron dos títulos de campeonas de Andalucía y uno subcampeonas, solo obtenían plazas los 5 mejores conjuntos y las chicas del GR Huelva hicieron muy bien los deberes.

Con mucho trabajo y más ilusión las gimnastas iniciaban la competición el viernes en jornada de mañana, las infantiles hacían un excelente primer pase que las ubicaba en décima posición; su arriesgada y compleja coreografía combinaba una primera parte de música con acordes de la quinta sinfonía de Bethoven para luego dar pasó al dinámico “Extasi Extano” de Chimo Bayo, sin duda una original y pegadiza sintonía de hace dos décadas al que el conjunto infantil ha sabido sacarle el mayor partido está temporada. Las chicas hicieron saltar a la grada en su segundo pase donde clavaron su ejercicio de 5 aros. Las jueces le dieron la tercera mejor nota de toda las participantes, un total de 42 conjuntos que se disputaban el pase a la final. El resultado de sus dos pases las clasificaba para las finales y les daba una sexta plaza en la general.



Elena, Marta, África, Rocío y Lucía se plantaban en las finales con muchas opciones al podio si lograban repetir la hazaña del día anterior. Lamentablemente el conjunto recibió un varapalo en los primeros segundos de su ejercicio, la gimnasta, Elena García se lesionaba al dañarse en una mala caída tras ejecutar una colaboración. La gimnasta intentó continuar con el ejercicio pero sus compañeras y entrenadoras al darse cuenta de que apenas podía apoyar el pie en el suelo corrieron a abrazarla, el pabellón entero rompió aplaudir en pie al conjunto infantil que concluyó así su competición. No siempre se gana subiendo a un podio y las 5 infantiles se ganaron el corazón del público sin importar de qué clubes procedieran. Afortunadamente la lesión de Elena no fue de gravedad y las gimnastas pudieron salir de nuevo a enseñar su ejercicio, pero lo harían a modo de exhibición ya que no pudieron ser calificadas tras el infortunio de la gimnasta. De igual manera las gimnastas se sienten muy satisfechas con la temporada que han realizado.



Las alevines por su parte, se estrenaban en está competición en la jornada del viernes tarde, su coreografía entremezclaban la voz de Fernando castro con el tema África y sones del popular Vito, se fusionaba así flamenco y rítmica dando lugar a un montaje de 5 pelotas que dejaban claro el arte que desprendían por las cuatro esquinas del tapiz, Claudia, Leticia, Avril, Ana y Lucía. Al igual que las infantiles lograron meterse en la final tras ejecutar un majestuoso segundo pase que las hacía remontar posiciones. Quedaron octavas en la general entre 30 conjuntos y en la finales adelantaban otros dos puestos, siendo sextas en las final por aparatos. Sin duda intachable la trayectoria de estas 5 gimnastas, recién ascendidas de categoría y enfrentándose a un aparato tan complejo como es la pelota y posicionándose entre los mejores clubes del panorama nacional. Todas las integrantes de este conjunto, pese a su juventud cuentan con un impresionante palmares. Son gimnastas que han conseguido una gran evolución y que cuentan ya con su presencia en varios nacionales de categoría absoluta.



Finalmente daba lugar la competición de las más pequeñitas del club, las benjamines, Olga, Sofía, Martina, Natalia y Rocío lograban hacer subir al onubense a podio por segundo año consecutivo, esta vez lo hacían con un medalla de bronce. Excelente temporada para este conjunto que contaba con 3 gimnastas recién ascendida de la cantera del club. Formidable es el trabajo que las técnicos realizan desde las categorías inferiores. Las noveles gimnastas dieron un recital de saber estar en el tapiz, su puesta en escena de lo más enternecedora, las pequeñas nos contaban un precioso cuento al compás giros, multiples piruetas, colaboraciones , dificultades y pasos rítmicos, siguiendo una coreografía totalmente novedosa que no pasó desapercibida entre los jueces y publico, a ello hubo que sumarle la madurez y ganas de aprender que este conjunto ha demostrado esta temporada, su espectacular ejecución a pesar de la juventud, les ha hecho ser firmes candidatas a un lugar en el podio. La originalidad de su coreografía les hizo encabezar la tabla en los dos pases de tapiz.

La entidad onubense ya demostró en el regional ser el club más destacado y en este campeonato de España lo ha corroborado, ya que es el único club de Andalucía que ha logrado subir a podio y clasificar a todos los conjuntos para las finales, lo que ha hecho posicionar al GR Huelva entre los mejores clubes de España.

Inmaculada Márquez Barroso como directora técnica del club y Ana Torres Arrayas han sido las técnicos desplazadas con la expedición onubense, ambas saben que el triunfo de sus gimnastas es gran parte del resto de los técnicos de la entidad que hacen un gran trabajo con el resto del club. Es muy difícil llegar a un nacional y mucho más difícil es clasificarse para las finales; En un campeonato como el que se ha celebrado estos días en Pamplona compite la elite de la rítmica nacional y ahí es donde el GR Huelva a conseguido hacerse un hueco. Ya en la pasada edición consiguieron estar en el podio y este año no han defraudado al público español, volviendo a estar arriba con el metal al cuello una vez más, además de tener a los otros dos conjuntos participantes con opciones a subir también a podio.



El capitalino tenía una gran responsabilidad al ser el único club onubense con representación en esta competición, saber que la entidad está al nivel ya es todo un premio, pero que todo salga bien y superar los objetivos es una satisfacción plena, para las técnicos ha sido muy gratificante los grandes resultados obtenidos, a los que hay que sumarles el reconocimiento y las felicitaciones obtenidas por parte de los técnicos nacionales de los clubes más relevantes y de la Federación Española de gimnasia.

Según Márquez, el trabajo psicológico que se realiza con cada una de las gimnastas para que estén al nivel y sin importar a que categoría pertenezcan, está basado en el respeto, trabajo, confianza y mucho cariño puesto en cada uno de los objetivos a lograr. La dedicación que los técnicos ponen en cada uno de sus gimnastas es la clave de su éxito.



Sin duda esta competición pone el broche final a una excelentísima temporada, ahora toca hacer balance de los buenos resultados, buscar patrocinios y programar la próxima temporada.