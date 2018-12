Ricardo Ubric

Domingo, 16 diciembre 2018 | Leída 126 veces

fútbol > recre-atlético sanluqueño

José María Salmerón, el técnico del Recre, se mostró bastante enfadado con la actuación arbitral de Santos Pargaña en la sala de prensa del Nuevo Colombino. "La verdad es que es de los partidos en los que te vas con mucha rabia porque se puede decir que cuando no los cierras puede pasar cualquier cosa, pero lo más normal es que llegara el segundo gol porque no nos habían creado ni una oportunidad. Es la primera vez en la que no me han pitado ni un penalti en casi una primera vuelta. Hoy han premiado al infractor y al equipo que ha perdido tiempo. Yo soy muy respetuoso con los árbitros y nunca me sacan una amarilla. Nos vamos con sabor amargo. Aunque no lo veas, eres el último defensa y no te vas a dejar caer para dejar solo al delantero. Hablé con el linier, pero nada. Esta semana nos vamos muy dolidos. El equipo está muy roto y nos hemos llevado una decepción muy grande porque teníamos el partido controlado. Es verdad que podíamos haber hecho el segundo gol pero no nos estaban creando peligro", comentaba.

En su valoración del encuentro, seguía destacando ese error del colegiado y también las pérdidas de tiempo del Atlético Sanluqueño: "Es una decisión que nos cuesta dos puntos y estaríamos en una situación buena. Es un error que ha cometido el árbitro, porque ellos no nos han creado peligro y sabíamos que iban a buscar un error nuestro. Hemos llevado el control del partido, con momentos mejores y peores, y me preocupa que nos falte esa regularidad durante los noventa minutos. Cuando robas el balón a veces miramos hacia atrás, pero hay que intentar buscar el gol y sorprender a los rivales. Pero con el empate nos hemos descontrolado y también nos pasó el otro día en La Línea, y es que cuando se interrumpe y para tanto el partido al final no se juega casi nada. Esto al final nos impide que tengamos más continuidad en el juego".

Sobre un fuerte grito que se oyó procedente del vestuario albiazul durante la rueda de prensa de Rafael Carrillo, indicó que "creo que viene por el agua fría". Y de la tensa charla en el túnel de vestuarios, Salmerón recalcba que "no creo que se refleje nada en el acta arbitral". De los impagos, reiteró que "habrá que esperar al día 31 y no puedo decir más cosas porque está todo dicho". Y del apoyo de la grada, el míster albiazul comentó que "la afición en todo momento ha estado con nosotros y nos está animando. Tuvimos momentos de buen fútbol y nos aplaudió".

Por último, aludíó a la sustitución de Carlos Martínez indicando que "estábamos teniendo un pequeño problema de pérdidas de balón. Él empezó renqueante, pero luego sí que entró. Necesitábamos tener velocidad y con Quiles en la mediapunta pensábamos que con Iago Díaz tendríamos más velocidad arriba y de hecho volvimos a tener el balón y a crearle peligro al Sanluqueño". Y de la Diego Jiménez dijo que "tenía unas molestias, pero esperemos que durante la semana recupere y pueda jugar el próximo partido".