Lorena Martín Montilla

Lunes, 17 diciembre 2018 | Leída 18 veces

COACHING, EMOGESTIÓN Y CRECIMIENTO PERSONAL

El deporte es una de esas disciplinas que van unidas, de forma indisoluble, al esfuerzo, a la capacidad de superación y la persistencia. La motivación inicial no puede mantenerse al mismo nivel que conseguimos tener en el inicio de un plan o de un proyecto. Entonces, es cuando nos pondremos a prueba para comprobar si realmente estamos comprometidos con ese objetivo que estamos persiguiendo.

Sin embargo, a veces no basta la voluntad, el trabajo y el empeño para conseguir algo. Estamos inmersos en nuestro mundo, tan inevitablemente condicionados por nuestra propia perspectiva y visión, que a veces no somos capaces de ver lo que a ojos de otra persona es evidente. En esos momentos, no alcanzamos a detectar lo que estamos haciendo mal o aquello en lo que fallamos… Sí, nos equivocamos y no hay que tener miedo a cometer errores porque de ellos sacaremos nuestras mayores grandezas a través de nuevos aprendizajes. Son esos errores positivos que deben ayudarnos a crecer, a mejorar, a conseguir ser la mejor versión de nosotros mismos tanto personal como profesionalmente. La distancia entre tus sueños y la realidad es la acción y la actitud.



No obstante, a veces orientamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en una dirección equivocada intentando corregirnos, superarnos, cuando en realidad lo que hacíamos era perfeccionar nuestro error.Por este motivo,cuando nos perdemos en el camino, debemos pararnos y analizar qué hacemos bien, qué hacemos mal, cuáles son nuestras habilidades a potenciar, cuáles nuestras debilidades a trabajar y cómo encontrar el equilibrio entre ellas. Seguir cuando crees que no puedes más, es lo que te hace diferente a los demás.



Cuando empezamos a practicar un deporte sabemos que hasta pasado un tiempo puede que no consigamos buenos resultados; asumimos que necesitamos invertir muchas horas para poder avanzar y adquirir buena técnica. Aprendemos que para mantener los resultados hay que mostrarse tenaz y no decaer en la dedicación. Y para avanzar y superarnos para conseguir superar los bloqueos tendremos que hacer algo nuevo y distinto de lo que veníamos haciendo hasta el momento. Puede que no hayas llegado todavía, pero estás un poco más cerca que ayer.



El éxito personal, entendido como satisfacción y plenitud, llega muy tarde y es efímero. Se logra tras muchas horas de juego, de días malos y buenos, de tesón y voluntad. En este sentido, el deporte nos enseña a aplazar la recompensa marcándonos objetivos a corto y largo plazo, nos hace conscientes de nuestros límites así como de nuestras necesidades de una ayuda externa que nos corrija y nos oriente en aquello que estamos fallando. En la vida, como en el deporte, nunca puedes dar por hecho que “ya sabes”. Puedes tener un día brillante y jugar muy bien y al siguiente hacerlo de forma equivocada. Esto nos deja una lección constante de humildad que no permite que te pierdas y te alejes del camino. Cuando nos ponemos a prueba, no se construye el carácter, se revela.



Obtener éxito personal y profesional depende más de la constancia y el trabajo desempeñado que de las capacidades personales. Es decir, nuestros mejores resultados los conseguiremos más por nuestra actitud, nuestro esfuerzo y nuestra capacidad de aprendizaje que de la inteligencia o la habilidad en determinados campos. Si se cree y se trabaja, se puede. Intenta y falla, pero no falles en intentarlo.



De igual modo, triunfar profesionalmente y personalmente es saber que siempre tenemos margen de mejora, que siempre podemos aspirar a más, siempre hay algo más que hacer, siempre podemos crecer. Somos buenos, pero siempre podemos ser mejores y debemos convertirnos en esa persona que queremos ser, en esa persona que sabemos que podemos ser.Hay algo en nosotros que nos hace únicos; debemos tomar consciencia de aquello en lo que somos buenos y podemos aplicarlo en todas las facetas de nuestra vida. Y aunque nos cueste, debemos seguir perseverando. Nos lo debemos. El triunfo no está en vencer siempre, sino en no rendirse nunca.



El éxito en el deporte estriba en la humildad que mostremos para ser consciente de nuestros errores y fallos y de la capacidad que tengamos para poner en marcha planes de mejora. Creer que somos muy buenos en algo y que no es posible mejorar aún más nos hace, sin embargo, más débiles. Si se desea obtener buenos resultados es necesario aprender una nueva manera de llegar a esos nuevos objetivos, porque de seguir haciendo lo mismo los resultados no variarán. Ese es el mayor regalo que te ofrece un error, la posibilidad de mejora. Si llegas al éxito es porque has fallado.



¿Cómo detectar dónde está el problema y en consecuencia cómo mejorarlo?El coaching es una de las herramientas más eficaces para ayudar a desarrollar el potencial de las personas en el ámbito personal y en su entorno de trabajo. No se trata tanto de dar soluciones sino de que cada uno de nosotros tomemos consciencia de aquello en lo que podemos mejorar y de aquello en lo que destacamos. A veces, nos enfrascamos en la búsqueda de respuestas cuando lo realmente importante es hacernos las preguntas correctas. La respuesta no hay que buscarla fuera, está en nosotros y tenemos que ser capaces de encontrarla. Fija tus metas, decide sobre tu vida y haz lo que te aporte felicidad. El crecimiento personal es el mayor reto de nuestra vida porque te saca de las zonas de confort para explorar el mundo y explorarte a ti mismo. No te compares con el resto del mundo; compárate con la persona que fuiste ayer. Y mañana serás un poco mejor…