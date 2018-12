R. Ubric

11.05 h. El fútbol, ganar partidos e intentar divertirse es el único resquicio al que pueden agarrarse en los últimos tiempos los jugadores del Recre. No cobran, les han mentido con las promesas que les hicieron en verano y es una incógnita saber lo que sucederá en Navidad, pero al menos quieren marcharse en la zona alta con orgullo y profesionalidad ganando los dos partidos que les quedan en casa este año, el primero hoy ante un dubitativo Atlético Sanluqueño.

Es una pena que todo apunte a ser una temporada de transición y en la que lo deportivo volverá a pasar, como en los últimos tiempos, a un segundo plano. Porque aunque es cierto que tampoco es que el Recre esté enamorando, así como que está aún algo lejos de la zona de 'play-off' de ascenso (a cinco puntos de distancia), el caso es que está yendo de menos a más en casi todas las facetas de juego y, lo más importante, hay una gran unión entre el equipo y la afición que podría propiciar que el Decano llegara al tramo decisivo de la competición con opciones de aspirar a todo.

Pero eso es lógicamente una quimera, hablar de un imposible porque cuando a unos trabajadores no les pagan tarde o temprano llegan los malos rollos, el bajo rendimiento, la desidia, el cansancio y la salida de varios futbolistas. No se sabe si de aquí al día 31 de diciembre a los profesionales del Recre le pagarán una mensualidad, dos, tres, cuatro o ninguna, pero el caso es que pocos (y con razón) pueden tener los cinco sentidos puestos en lo que pase en el terreno de juego. Y pese a todo, y aunque el pasado fin de semana el Decano cayó derrotado por 2-0 ante la Balompédica Linense, el conjunto onubense ni mucho menos está dando muestras de estar roto y muerto, algo que posiblemente ocurriría en cualquier otro club en el que sus futbolistas no cobran y reciben una mentira tras otra.

Buena parte de culpa de ello la tiene el míster albiazul, un José María Salmerón que confía en que los suyos puedan sacar adelante los dos últimos partidos del año, ambos en el Nuevo Colombino contra el Atlético Sanluqueño y el Recreativo Granada. Eso provocaría que el Recre se situara con 30 puntos a falta de sólo un partido para concluir la primera vuelta liguera. Es decir, con números de Copa del Rey y seguramente bastante cerca de los puestos de 'play-off'. El almeriense recupera a Lolo Plá tras superar sus molestias físicas, mientras que pierde por lesión a Ismael Benktib y a Marc Caballé. Deberá realizar un descarte en su convocatoria, que estará entre Ponce y David Segura, y en su alineación prescindirá de una defensa con tres centrales, por lo que jugadores como Carlos Martínez o Iago Diaz podrían regresar a la titularidad.

En cuanto al conjunto gaditano, que está dirigido por el cordobés Rafael Carrillo, cuenta en sus filas con dos jugadores con pasado recreativista, el veterano delantero internacional Güiza, que lleva dos goles esta campaña y casi siempre le ha marcado al Decano, y el joven centrocampista Misffut, que apenas si está gozando de minutos en el presente ejercicio liguero. El Atlético Sanluqueño, recién ascendido a la categoría, marcha a tres puntos del descenso y a dos de la zona de 'play-out' debido a su mala racha de las siete últimas jornadas, en las que ha firmado un solo triunfo, un empate y cinco derrotas. Tendrá la baja de Nando por lesión y la duda de Álex Cruz por idéntico motivo.

FICHA TÉCNICA:

RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Tropi, Traoré; Alberto Quiles, Carlos Martínez, Iago Díaz; y Caye Quintana.

ATLÉTICO SANLUQUEÑO: Dani Barbero; Ceballos, Mario, José, Reina, Alberto García; Del Moral, Abel Gómez, Muñoz; Güiza y Edu Oriol.

ÁRBITRO: Santos Pargaña (colegio sevillano).

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la décimo séptima jornada liguera, que se disputará en el estadio Nuevo Colombino a partir de las 17.00 horas.