Sábado, 15 diciembre 2018 | Leída 23 veces

El técnico del Atlético Sanluqueño también comentaba que no cree que a los jugadores del Recre les pesen los problemas de impagos que tienen durante los noventa minutos del partido. "No creo que les afecte. La mayoría son jugadores expertos y profesionales. Nos encontraremos ante un rival que querrá dar su mejor imagen ante su afición porque su única baza es reivindicarse con un buen partido. De esa manera le demostrarán a su afición que el problema no es de ellos. Si podemos ponernos con ventaja en el marcador a lo mejor si notan algún resquicio y bajan algo el ánimo, pero en el comienzo del partido no creo que eso se note nada", señalaba.

Sobre el apoyo de la afición sanluqueña en el Nuevo Colombino, decía que "ojalá que vengan muchos seguidores a animarnos, porque ese aliento es muy importante para los jugadores. Sabemos de la exigencia de nuestra afición pero también de lo reconfortantes que son cuando su equipo da la cara por ellos. Ojalá que podamos ofrecerles mucho esfuerzo y un buen resultado. Tenemos cerca llegar a la mitad del objetivo cubierto para esta temporada cuando lleguemos al final de la primera vuelta y a ver si se nos dan bien estos últimos partidos".