huelva24.com

Sábado, 15 diciembre 2018 | Leída 15 veces

fútbol > primera división femenina

Antonio Toledo decía sobre este encuentro que "esperemos prolongar la racha el máximo posible, esperemos que este domingo podamos conseguir una victoria que sería la primera en la historia sobre este equipo, al que todavía no hemos ganado. Por supuesto, cuando se gana, la dinámica en el vestuario es muy distinta a cuando pierdes, hay un ambiente muy bueno, el equipo ahora mismo está con muchísima moral y con ganas de que llegue el partido del domingo".

El objetivo es prolongar el magnífico momento de resultados del equipo y conseguir la cuarta victoria de la temporada. Un nuevo triunfo permitiría acabar la primera vuelta fuera de los puestos de descenso sin depender de lo que ocurra en el resto de resultados de los encuentros que faltan por acabar el año. Así lo veía la central onubense Cinta Rodríguez: "Si tenemos suerte y tenemos la victoria del domingo quieras que no ya te vas a Navidades con una victoria y buen sabor de boca".

La zaguera continuó recordando que "hemos empezado con ganas diciembre porque hemos tenido un muy mal noviembre y gracias a Dios hemos empezado diciembre con un buen pie. Estas tres victorias nos tienen que dar el saltito ese" que necesitaba el equipo para tomar una trayectoria ascendente y continuarla "ganando. Este domingo tenemos un partido importante para poder seguir sumando".

Un rival potente pero que no llega en su mejor momento

Sin embargo, la victoria no será tarea fácil, ya que el conjunto tinerfeño ocupa la 7ª posición con 19 puntos, y aunque no atraviesa su mejor momento esta temporada, tiene jugadoras de un gran nivel y que son bien conocidas en Huelva, aunque una de ellas, Patri Gavira, será baja por sanción tras su expulsión en la última jornada y no podrá enfrentarse a su exequipo.

Antonio Toledo analizaba al conjunto canario afirmando que "es un equipo, a pesar de que esta es la cuarta temporada en Primera División, es un equipo con experiencia, un equipo con jugadoras muy importantes. De hecho, hay allí tres jugadoras que ganaron con nosotras la Copa de la Reina, un equipo que ya la pasada temporada mostró su potencial quedando el cuarto clasificado, un equipo a tener en cuenta. Esperemos romper esa racha que tenemos con ellos y conseguir una victoria".

También era ambiciosa Cinta Rodríguez en ese sentido: "En cuanto al rival del domingo, dijo de la U.D. Granadilla que "es un equipo fuerte, como comentó Antonio en el vestuario es un equipo al que nunca hemos ganado, siempre hemos empatado o hemos perdido y yo creo que podemos tener opción a ganar".

La convocatoria de 18 jugadoras, dada a conocer por Antonio Toledo tras el entrenamiento del viernes, está formada por: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Meryem Hajri, Anita, Yulia Kornievets, Lice Chamorro, Alicia, Flor Bonsegundo, Irene Rodríguez, Albina Fomchenko, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Bárbara Santibáñez, Paloma López, Mônica Bitencourt y Vera Diatel.