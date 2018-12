Agencias

Para hablar del cuchillo

Luis Romero, abogado de la acusación particular que ejercen la familia de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), en el que fallecieron un padre y su hija de ocho años en abril de 2013 tras múltiples cuchilladas, ha asegurado este viernes que va a solicitar la comparecencia de la jefa de la Policía Local de Almonte (Huelva), Francisca Borrero, y el concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio almonteño, Antonio Joaquín Díaz, para explicar todo lo relativo sobre el hallazgo de un cuchillo en una alcantarilla del municipio.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas a las puertas de los juzgados de La Palma del Condado (Huelva) tras prestar declaración este viernes los dos agentes de la Policía Local de Almonte (Huelva) que entregaron un cuchillo a la titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Palma del Condado (Huelva), la cual investigó este doble crimen.

La juez ha abierto una pieza separada tras el hallazgo de dicho cuchillo en una alcantarilla de Almonte, denunciado ante la Guardia Civil por el hermano y tío de los fallecidos, Aníbal Domínguez, el cual tuvo conocimiento de esto por unos vecinos. No obstante, mientras éstos sitúan el hallazgo en la primavera de 2017, desde la Policía Local han manifestado que fue un año antes, en 2016.

Ante esto, la magistrada ha citado a estos dos agentes para que declaren sobre este hallazgo y a los abogados de la acusación y defensa del caso del doble crimen, que ha llegado al Supremo, para participar en este interrogatorio. Hay que recordar que se está a la espera de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre la posible repetición del juicio del doble crimen de Almonte tras admitir a trámite el recurso presentado por la familia de las víctimas contra la sentencia absolutoria.

Así las cosas, además de pedir las comparecencias del edil y la jefa de la Policía Local, Romero va a solicitar que comparezca el pintor que vio el cuchillo y los otros vecinos que llegaron después a la zona.

El letrado se ha referido a la declaración de estos policías locales, incidiendo en que no comprende cómo "no dejaron constancia por escrito del hallazgo, ni de la llamada de la vecina que les alertó de que un pintor había localizado el cuchillo en la alcantarilla", así como tampoco del agente de la guardia civil de la puerta que les recogió el arma.

También ha mostrado el letrado su extrañeza por el hecho de que "no dieran aviso a algún superior" de la Jefatura de la Policía Local dado que el municipio había acogido este doble crimen y el arma homicida aún no ha aparecido, así como ha lamentado que "tampoco comprobaran con un superior lo que les comentó el guardia civil de que no hacía falta dar parte a otras instancias" como la Unidad Central Operativa (UCO) del hallazgo.

En concreto, ha precisado que ambos agentes han indicado que no pueden identificar "al agente de la Benemérita que les atendió". "No hay referencia por escrito de todo el hallazgo ni del depósito del cuchillo", ha proseguido, indicando que se guardó "en un sobre" en el registro de la Policía Local sin referencia alguna, "solo con la fecha y el lugar".

Romero ha indicado que durante la comparecencia estos agentes de la Policía Local han indicado que llegaron a la calle Callejón de los Granados de la localidad tras el aviso de una vecina que fue alertada por un pintor del hallazgo. Esta mujer ha comparecido también este viernes y ha narrado que llamó a la Policía Local y que después se acercaron más vecinos a la zona. Por su parte, los policías locales realizaron la extracción del arma con guantes de látex, según han comentado en la sala.

Respecto a la fecha del hallazgo, Romero ha destacado que los agentes mantienen el año 2016 y la mujer asegura que "fue hace unos dos años o más de dos", por lo que espera que este aspecto se pueda concretar una vez declaren más vecinos.

Sobre las dimensiones del cuchillo, no ha querido dar más datos al respecto ya que aún no se ha hecho un análisis pericial sobre el mismo. En este punto, ha apuntado la importancia de que se haga un informe forense para ver si las heridas de las víctimas pudieran ser compatibles con las características del arma.

"No se aportó ninguna referencia por escrito de esa fecha de 2016", ha agregado y "solo tenemos el informe remitido ahora por la Policía Local; una cronología por escrito de todas las circunstancias desde que se presenta la denuncia de Aníbal Domínguez, los requerimientos de la UCO y un documento firmado por la Policía local de fecha actual, es decir, de este mes de diciembre", ha continuado el letrado, que ha señalado la cantidad de interrogantes que se abren alrededor de todas estas circunstancias.

Respecto a la decisión que podría tomar el Supremo sobre la posibilidad de que se pueda repetir el juicio, ha apuntado que lo habitual en estos casos es que se notifique el fallo una vez se emita la sentencia, pero que esperaban que se pudiera adelantar la decisión antes de la resolución.