Viernes, 14 diciembre 2018

Recreativo

15.03 h. El técnico recreativista avisa una vez más de la gravedad de la situación que se avecina si no se paga al menos una nómina. Contesta al alcalde que “sabemos lo que se nos dijo y estamos a la espera de que se produzca”. En lo deportivo reconoce que “todavía no somos merecedores para estar entre los cuatro primeros. Necesitamos dar un paso más en todos los sentidos”. Asegura que “tenemos que ser más fuertes en las áreas para tener resultados más positivos” y que ante el Sanluqueño “tenemos que estar concentrados e intensos o no ganamos a nadie”.

El técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, entona una vez más el dicho del que avisa no es traidor, e insiste en que necesitan normalidad por la imagen del club que se está viendo deteriorada.

Sobre cómo el alcalde matizó que la plantilla y empleados iban a cobrar una nómina no de manera tan inminente como los jugadores percibieron en la reunión, expuso en rueda de prensa que “entiendo que el alcalde no nos llama mentirosos. No lo cojo con esa forma de expresarse: Ha dado su versión, pero es verdad que estamos un equipo entero y cuerpo técnico y trabajadores y con eso lo dejo. Sabemos lo que se nos dijo y estamos a la espera de que se produzca”.

Acerca del contenido de esa rueda de prensa del regidor onubense, reconoció que “reíamos que se iban a anunciar otras cosas, pero nosotros vamos esperar hasta final de mes como se nos dijo. Quiero que cobre mi equipo y espero una mensualidad antes de irnos de vacaciones. Espero que el 31 se arregle el problema de este club o habrá que asumir unas consecuencias y no seremos los responsables”.

“No creo que un Decano pueda estar en esta situación, este escudo merece mucho más cosas, por ciudad y afición, y es un deterioro el que este club no pague a empleados y jugadores”, expuso. También opinó que espera que se solvente la situación porque “para ser un club ejemplar la ejemplaridad se demuestra y mi equipo se mata en el campo”.

Con respecto a si la plantilla albiazul volverá a realizar alguna medida de protesta, señalo que “lo desconozco y no quiero saber nada y si se hace lo apoyaré, no tengo ningún problema”.

En lo deportivo reconoció Salmerón que “todavía no somos merecedores para estar entre los cuatro primeros. Necesitamos dar un paso más en todos los sentidos”.



El equipo afronta ahora dos partidos que pueden marcar si el Recre se meta arriba. “Es una oportunidad, empezando por el Sanluqueño. Afronto cada para conseguir la victoria cada semana, pero no tenemos facilidades por estar en casa,. Ojalá sumemos los 6 puntos seria terminar con 30 puntos y a falta un partido primera vuelta. Es una buena puntuación pero pase lo que pase no va a ser decisivo para nada no nos va a dar más posibilidades ni menos, pero es cierto que esa confianza nos dará”, explicó.

“Como entrenador me hace ver que el equipo va creciendo, pero las áreas son muy decisivas en los resultados. Intentamos jugar bien y ser merecedores y ser mejor equipo, que es la mejor manera de crecer y cumplir los objetivos, pero tenemos que ser más fuertes en las áreas para tener resultados más positivos”.

Con respecto a jugar con tres centrales o con un par, el técnico almeriense comentó que “nosotros trabajamos distintos sistemas y somos capaces de modificar el sistema durante el partido. La movilidad de los jugadores es importante y buscamos defender bien. Ellos están cómodos con un sistema y otro”.

No ocultó que está preocupado porque encajaron muchos goles en los últimos partidos. “Son 7 goles en los últimos partidos y me preocupa, son muchos. No sufrimos grandes ocasiones, pero es cierto que tenemos que mejorar porque hemos encajado en cada partido”.

Sobre el Sanluqueño y el momento de enfrentarse a él, avisó que “en Segunda B no me relajo ni un solo momento ni pienso que sea más fácil un rival que otro. Es más al exterior y si damos esa sensación vamos ya perdiendo. Tenemos que saber que cada partidos vamos a sufrir, tenemos que estar concentrados e intensos o no ganamos a nadie. Ellos van a ir a tratar de sorprendernos con gente rápida”.