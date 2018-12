huelva24.com

Viernes, 14 diciembre 2018 | Leída 10 veces

Con textos de Óscar Toro

La propia artista junto a la concejala delegada de Cultura, Antonia Hernández Galloso, y el director general de la Fundación Atlantic Cooper, Antonio de la Vega, han inaugurado esta muestra fotográfica que se podrá visitar hasta el próximo 28 de diciembre en la Sala José Caballero del Centro Cultural del municipio.

Para la edil puntaumbrieña, “es un magnífico broche de oro para un año en el que hemos querido poner en valor la historia de William Martin, que es un apasionante hecho que ocurrió en Huelva y Punta Umbría”.

Antonia Hernández quiso agradecer “el magnífico trabajo de María Clauss en una gran exposición para nuestra localidad”. Del mismo modo, la concejala delegada de Cultura agradeció a Atlantic Cooper el patrocinio de la muestra “que viene a demostrar la importancia de la colaboración público-privada para poner en valor la cultura”.

Por su parte, Antonio de la Vega, incidió en que “este tipo de colaboración es un motivo de satisfacción porque desde la Fundación Atlantic Cooper apostamos por la puesta en valor del patrimonio y de la cultura de la provincia”.

María Clauss ha añadido “el gran cariño que he tenido como artista a la hora de elaborar esta exposición en la que, no sólo mostramos la operación Carne Picada, sino que cuento la historia de mi abuelo y me cuestiono su papel durante esos años”.

La exposición forma parte de un proyecto cultural y documental que la artista ha traducido en material fotográfico y visual, junto a textos de Oscar Toro, para intentar seguir el rastro de William Martin. Cuenta con fotografías de los espacios clave de la Operación Carne Picada y hace un recorrido por los álbumes familiares, cartas y objetos personales de la historia familiar directa que tiene con este caso: es sobrina de Adolfo Clauss y nieta de Luis Clauss, protagonistas ambos de este hecho histórico y del acontecer de la II Guerra Mundial en Huelva.

La exposición puede hasta el 28 de diciembre en la sala José Caballero del Centro Cultural de Punta Umbría, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. Además, mañana sábado abrirá desde las 11.00 horas hasta las 13.00 horas. Del mismo modo, este trabajo documental podrá visitarse durante los meses de verano en el centro cultural puntaumbrieño.

El '75 aniversario de William Martin. El legado inglés', declarado de Excepcional Interés Público por el Gobierno de España ha puesto en valor la operación MinceMeat. En la mañana del 30 de abril de 1943, un pescador puntaumbrieño encontraba en el mar, frente a la playa de la Mata Negra, el cadáver de un oficial británico: el comandante William Martin que se convirtió en el principal actor de la operación 'Mincemeat', una estratagema urdida desde los servicios de inteligencia británicos que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo a Punta Umbría como escenario principal del suceso.