Entre profesionales y enfermos se forja una relación especial. “Los enfermeros nefrológicos tenemos en el cuidado del paciente renal crónico y veremos el impacto que puede tener el baile en las salas de diálisis ¡Porque hemodiálisis es más que una técnica!”, señala el mensaje que acompaña al vídeo que ha colgado en Youtube el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. ‘Por Ellos y Con Ellos’, se llama. #HemodialisisBaila recoge el testigo de Brasil con su video #ChallengeDoNordeste y se convierte en una iniciativa nacional, con el deseo de “unirnos todos los profesionales que trabajamos en servicios de Hemodiálisis tanto públicos como concertados o privados junto a nuestros pacientes”, aseguran. Nunca está de más ponerle música y baile a la vida.

Otro aniversario agridulce para la PAH. Triste metáfora la que nos han planteado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que al parecer ha tenido de nuevo problemas para encontrar un espacio donde celebrar su aniversario reivindicativo. Ya el año pasado no fue posible hacerlo en la plaza del antiguo estadio Colombino (donde se venía haciendo, junto con la Avenida de Andalucía), por lo que optaron por trasladar la conmemoración a San Juan del Puerto. Para el sexto aniversario, cumplido en noviembre, les ha ocurrido lo mismo y aseguran que les han ‘desahuciado’ de este espacio público de la capital arguyendo "mil trabas". Optaron por algo alternativo: interpretar un cuento de Navidad frente al Ayuntamiento, pero de nuevo aseguran que les ha sido denegado el permiso. Así que, en vez de escenificarlo, han decidido repartir octavillas para que los onubenses puedan leerlo directamente y de paso que sepan el trato que se les está dispensando por parte de las autoridades. Porque su objetivo, simplemente, es denunciar los posibles abusos e informar a quien se encuentre en un problema hipotecario de que puede contar con esta asociación para no verse un día sin un techo. ¡Ni más ni menos! Por lo tanto, vaya desde aquí nuestra felicitación a sus responsables por estos seis años al lado de los más débiles.

Lluvia de trenes en Renfe. En una provincia como Huelva, condenada por el Gobierno central a sufrir unas comunicaciones ferroviarias de cuarta categoría, no podía pasar desapercibida el anuncio hecho hoy por el titular de la cartera de Fomento, José Luis Abalos. Nos referimos a los 3.000 millones de euros que en los próximos meses se gastará Renfe en la compra de trenes, tras dar el Ejecutivo luz verde al contrato entre la Administración y la compañía para la prestación del servicio público al que le obliga la ley. Según se ha anunciado, el ‘macroplan’ de inversión en ”material rodante” se centrará en comprar nuevos trenes para sus líneas de Cercanías y Media Distancia (como el que nos conecta con Sevilla), aunque no se descarta invertir en nuevos AVE y en trenes de mercancías. Evidentemente, no hace falta recordar que las deficiencias ferroviarias de nuestra provincia no se limitan solo al ”material rodante”, sino muy especialmente a unas infraestructuras antiguas y sin el mantenimiento adecuado. Pero en cualquier caso, nos gustaría pensar que alguna de las nuevas adquisiciones termina paliando aunque sea provisionalmente la penosa situación de las comunicaciones por vía férrea con el resto de España. Curiosamente, el anuncio se produce el mismo día en el que comienza una huelga de interventores de 23 horas que ha sido convocada por los sindicatos y que obliga a cancelar un total de 154 trenes de pasajeros –84 AVE y larga distancia y 70 de media distancia, incluyendo la línea Huelva-Sevilla–. Este es solo el principio, ya que está previsto que se prolongue hasta después de Reyes, concretamente los días 21, 28 y 7 de enero, días en los cuales los tres sindicatos han convocado huelgas y paros que afectan a todos los trabajadores de Renfe y Adif.