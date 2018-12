Jueves, 13 diciembre 2018 | Leída 12 veces

La imagen que acompaña a este comentario tan certero se refiere a Villa Rosa, una edificación ubicada en el Conquero que todo el mundo conoce y por la que nadie hace nada. Los comentarios de la publicación unían nostalgia y momentos de felicidad en torno a esta casa ubicada en la avenida Manuel Siurot, en las laderas del Conquero. “Villa Rosa vendía calimochos y vienas que nos comíamos a pellizcos”, recordaba Blanco, que lamentó que se trata de “una desidia institucionalizada por décadas”. Otra persona decía: “Que Huelva no reclame su patrimonio es de vergüenza, igual que la estación Antigua de tren o el Colegio ferroviario o el antiguo edificio de correo”. Es una ironía que la construcción, una vivienda unifamiliar de dos plantas de principios del siglo XX, está incluida en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y nada se está haciendo por su conservación. Ni antes ni ahora. Es lo que explica su deplorable estado actual. Según se indicó este año, el Ayuntamiento de Huelva está en negociaciones con los propietarios para la adquisición del edificio Villa Rosa e incluir la rehabilitación del inmueble entre las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). Aún no se sabe si esto se llevará a la práctica y será realidad y ojalá, si se hace, no sea tarde, pero mientras tanto en el imaginario colectivo hay unas ruinas que dan mucha mucha pena.

Imágenes para hacérselo mirar. Aunque hay imágenes que duelen siempre, parece que eso de que medio mundo esté entregado, o preparándose, para el consumismo más salvaje con la excusa de que llega la Navidad, mientras el otro medio no tiene qué echarse a la boca, llama especialmente la atención en estas fechas. Pero es que es así, tal cual. Mientras algunos llenan el congelador de provisiones y entre todas las personas pagamos el aumento del gasto energético para iluminar nuestros pueblos y ciudades, otros –igual ni mas ni menos que en otra época del año, pero insistimos en que hay algunas fechas en las que esta realidad parece más sangrante que en otras-, hacen cola para acceder a los alimentos más básicos.

Colas como las que no encontramos estos días ante el Economato Resurgir, que por lo que se ve no da abasto para atender la demanda que se agolpa a su puerta. La dolorosa imagen la están difundiendo desde el perfil de Facebook de Podemos en Huelva, que llama además a reflexionar sobre a qué se destinan los recursos públicos cuando hay necesidades tan elementales sin atender. Desde luego, igual es para hacérselo mirar.

Costa Esuri quiere ser Ayamonte. Se nos ocurren pocos rincones de la provincia que representen mejor el estallido de la burbuja inmobiliaria y sus desastrosos efectos sobre el urbanismo que Costa Esuri. Recordarán que les hablamos de la macrourbanización de Ayamonte concebida por la constructora Martinsa Fadesa, que desapareció dejando al Ayuntamiento una miniciudad a medio terminar. Para estos casos le legislación española prevé la creación de las denominadas Entidades Urbanísticas de Conservación (EUC), de la que forman parte todos los propietarios de los inmuebles afectados. Concretamente, como miembros de la EUC de Costa Esuri, quienes posean una vivienda en esta zona están obligados a pagar unas cuotas que oscilan entre los 120 anuales en el caso de los apartamentos y los 400 euros que pagarían las edificaciones unifamiliares. Y ojo, que hablamos de anualidades al margen de otros pagos comunes al resto de ayamontinos, como el IBI u otras tasas municipales, que también han de ser satisfechas religiosamente por los vecinos de Costa Esuri. Como podrán suponer, muchos de ellos consideran que están sufriendo una doble imposición derivada de una situación –la quiebra de Martinsa-Fadesa– de la que no son culpables. Para más inri, lamentan que pese a ello no tienen ”ningún servicio básico: ni centros sanitarios, ni educativos... solo un autobús que sube dos veces al día, menos los domingos”. Por ello, hace meses que recurrieron a la conocida plataforma change.org para recoger firmas y pedir la supresión de esta tasa, además de exigir transparencia al órgano de gestión de la EUC, al que consideran ”oscuro y nada transparente” ya que, pues están ”hartos” de escribir a esta entidad urbanística y al propio ayuntamiento sin recibir respuesta. Habiendo recogido más de 2.700 apoyos, han decidido dar un paso más: emprender una campaña de crowdfunding para pasar a la acción, emprendiendo acciones legales contra quienes –a su juicio– conculcan el artículo 14 de la Constitución dándoles un peor trato que al resto de ciudadanos de Ayamonte. El objetivo definitivo de los promotores de esta campaña es que finalmente el Ayuntamiento recepcione la barriada (dándose por finalizada de forma legal las obras de urbanización) para que sea el Consistorio el que asuma su mantenimiento y no lo haga a través de una Entidad Urbanística de Conservación que no está resolviendo sus problemas.