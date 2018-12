huelva24.com

Y es que la Empresa Municipal de Transportes Urbanos cerrará este 2018 rozando los 6 millones de viajeros, lo que supondrá un incremento interanual del 3,5%. Así lo ha puesto de relieve hoy en rueda de prensa el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico y presidente de Emtusa, Enrique Gaviño, dando cuenta de los datos puestos sobre la mesa esta semana en el Consejo de Administración de la entidad, “cifras que refrendan el importante esfuerzo que venimos haciendo durante todo el mandato desde nuestro compromiso de revitalizar una empresa que hace tres años y medio nos encontramos al borde de la quiebra y con constante pérdida de usuarios. Una empresa que hoy está irreconocible”.

Como ha recordado Gaviño, “ya el año pasado, con las mejoras introducidas en Emtusa, conseguimos darle la vuelta a la tendencia y, después de diez años consecutivos de bajada de viajeros, logramos un aumento en el número de usuarios respecto a 2016. Pero es que en este 2018 hemos consolidado ese crecimiento y cerraremos el año con entre 150.000 y 200.000 viajeros más que el año pasado”.

La incorporación de los 10 nuevos autobuses ha sido un aliciente fundamental, "la mayor renovación de la flota de Emtusa en 20 años y eso está teniendo una incidencia más que notable en el último mes, con un crecimiento exponencial”. Ligado a esta medida, ha explicado el concejal, “tenemos ya a pleno rendimiento la fase 1 de la gasinera, la interna, para suministrar a estos autobuses y a finales de enero o principios de febrero estará operativa la fase 2, la externa, para abastecer a cualquier vehículo de la ciudad que funcione con Gas Natural Comprimido”.

Pero es que ese mayor uso del autobús, señala el edil, “obedece a otros muchos esfuerzos que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, en cumplimiento de nuestro compromiso de potenciar este servicio público, promover la movilidad sostenible y dar estabilidad a las 150 familias que dependen de esta empresa municipal. En esta senda hemos incorporado tarifas solidarias con bonificaciones sociales para incentivar el uso del autobús; hemos ampliado el servicio a los hospitales Vázquez Díaz e Infanta Elena; hemos dado una respuesta al déficit de personal con 21 incorporaciones procedentes de la Bolsa Temporal de Empleo; hemos introducido innovaciones tecnológicas (wifi y app); etc. Y seguimos trabajando, no paramos de marcarnos nuevos objetivos e iniciativas para ofrecer cada vez un servicio más eficaz y útil a los onubenses”.

En esta última convocatoria del Consejo de Administración, además, se ha dado cuenta del nuevo mapa de líneas que Emtusa prevé tener implementado a finales de enero. Según ha apuntado el presidente de la empresa, “después de un proceso concienzudo de reflexión y análisis de las líneas actuales, así como de una destacable participación de las asociaciones vecinales, nos planteamos mejorar las frecuencias, evitar redundancias en los recorridos, interconectar zonas que actualmente no lo están, alcanzar a una mayor cantidad de población, en definitiva, crecer en número de líneas, número de paradas y destinos, consolidando también alguno de los cambios que ya se han venido realizando, como el necesario servicio a Hospitales, con más de 50.000 viajeros en su primer año de explotación”. “Con este nuevo mapa de líneas –ha avanzado el edil– contaremos con 20 nuevas paradas y el autobús llegará de forma directa a más de 111.000 habitantes”. En unos días, toda la información relacionada con ese nuevo mapa de líneas empezará a facilitarse a la ciudadanía a través de medios, redes, web, app, asociaciones, así como las propias infraestructuras de la empresa.

Igualmente, en esta convocatoria del Consejo se ha procedido a la votación del pliego para licitar el servicio de consultoría externa para abordar el diseño del Plan de Movilidad Urbana, que el Ayuntamiento encomienda a su empresa de transportes y será “ampliamente participado” en su elaboración. Este punto ha salido adelante con el apoyo de los consejeros del PSOE, IU, la representación de los usuarios y el edil no adscrito Enrique Figueroa, mientras que, “sorprendentemente”, ha señalado Gaviño, “el PP y Ciudadanos han votado en contra, pese a que fueron ellos los que pidieron en el Pleno que hiciéramos este plan. Y cuando el equipo de Gobierno lo cumple, ellos ponen piedras en el camino, alegando que no es Emtusa la entidad que debe capitanear este plan. Como si Emtusa no fuera Ayuntamiento, y como si nuestra empresa de transportes no hubiera demostrado en esta etapa una solvencia y capacidad de gestión sobresaliente”. Con este plan, ha indicado el concejal, “queremos optimizar el sistema circulatorio y el aparcamiento de la ciudad de Huelva, así como analizar la posibilidad de disponer de una red viaria para carril bus-taxi y su red de estacionamientos asociados, de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la capital y su sistema de actividades socioeconómicas”.