Mario Asensio

Jueves, 13 diciembre 2018 | Leída 12 veces

Atletismo

Héctor Santos se fracturó hace unos días el cuarto dedo de su pie izquierdo en una concentración de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en Tenerife y ahora espera poder recuperarse a tiempo para tratar de estar en Juegos del Mediterráneos Sub 23 en pista cubierta, que comienza el 19 de enero en Francia. Es su gran objetivo de la temporada bajo techo junto al Campeonato de España Absoluto.

El saltador onubense manifestó a huelva24.com que “no sé si llegaré, aún es pronto para saber si podré ir, ahora toca centrarse bien en la recuperación y ver en qué fechas puedo estar saltando”. Este miércoles fue visto por el médico de la RFEA, quien le señaló que “vaya apoyando un poco el pie” y que entrene pesas “sin mover el pie”. También le comentó que “en Navidades empiece a correr mas o menos”, explicó Santos.

El atleta del FC Barcelona intenta ser positivo tras lo que le ha ocurrido y comentó que dentro de lo malo la lesión no es tan grave y además “lo bueno es que salto con la pierna derecha”. “Con que me deje correr me conformo y en principio no me pierdo toda la pista cubierta y a febrero puedo llegar, pero depende de como vaya evolucionando”.

“Las pesas las puedo hacer más o menos, así que no voy a perder toda la forma”, señaló Santos, que no obstante sí se mostró molesto porque las cosas le iban bien y se cortó esa línea. Relató que llevaba una pretemporada “super buena, haciendo marca en casi todo y cambiando la técnica, pero bueno puedo seguir entrenando de muchas formas sin apoyar el pie. Así que espero llegar más o menos bien, ahora a recuperarme bien y listo”.