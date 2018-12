M. Carmona

Jueves, 13 diciembre 2018

YA TIENE LA ORDEN DE LANZAMIENTO

Se llama Susana Márquez, es divorciada y vive con su hija menor en un piso de Fuentepiña, de donde el próximo día 19 las echarán si no puede parar la orden de lanzamiento que le ha llegado, lo que está intentando por todos los medios, según ha confirmado esta onubense a huelva24.com.

Sin haber podido presentar en el juzgado la documentación que acredite su situación y a la espera aún de abogado de oficio que la asesore en el caso, esta onubense ha decidido denunciar su caso en redes sociales. “No me da vergüenza”, insiste, explicando que es la inmobiliaria que se ha hecho con la propiedad de su casa la que no se atiene a ningún tipo de negociación.

Según ha aclarado a huelva24.com Susana Márquez, el alquiler social de 150 euros que venía pagando al banco se lo han aumentado a 370, más del doble, por lo que no puede hacer frente al mismo. “Me encuentro en paro, recibiendo una ayuda, con una hija menor en el domicilio y no quieren negociar nada. No hago más que llamar, me cogen los datos y no te llaman. Pero no voy a dejar de luchar”, asegura.