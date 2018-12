huelva24.com

Miércoles, 12 diciembre 2018

El coordinador de la cantera recreativista, Juan Antonio Zamora, pasó por el programa La Prórroga de Huelva TV, donde analizó la situación en la que se encuentra la cantera del fútbol base. Así, destacó, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que tiene "demasiado lío y muchos niños, que a la vez es bueno, pero poca gente. Requieren de su atención y al final uno se involucra tanto que quieres estar todos los días allí y una vez que te enganchas, cuando faltas algún día, es cuando te falta algo. Agradecer a las personas que me acompañan, no solo estoy yo en la coordinación. Hay una serie de personas que se encargan de la preparación física, del departamento de porteros, de tecnificación, de todo... Hacen una labor muy buena porque aman al club y porque creen que hay mucho futuro en él".

Habló de cómo afectan a las categorías inferiores los problemas institucionales y económicos del club albiazul, aseverando que "nosotros cuando entramos en el club sabemos perfectamente que dependemos de un primer equipo y es así. Sabíamos la realidad, de estas circunstancias tan malas. Yo sabía dónde me metía y por eso he intentado organizar unos cuerpos técnicos que estuvieran mentalizados de donde se iban a meter, y las posibilidades que iban a poder ocurrir durante la temporada. Todos ellos son conscientes de que esto podía suceder, somos realistas y lo que queremos es que el primer equipo esté lo más arriba posible, que ascienda si pueda ser mañana. Porque sabemos que cuanto más arriba esté, más frutos vamos a tener en la cantera y más recursos vamos a tener. Pero trabajamos en el día a día por ver la cara de ilusión de los niños, que quieren seguir creciendo en el club, que hay un primer equipo que les ilusiona y por desgracia para lo que es el primer equipo y el club, los jugadores de la cantera en estas circunstancias suelen tener más oportunidades. Entonces, ellos lo ven como una oportunidad, que seguramente estando el club económicamente no tendrían".

A nivel de equipos, Juan Antonio Zamora habló categoría a categoría de la siguiente manera:

Atlético Onubense

"Iván Rosado está llevando a la perfección ese equipo. Un equipo que le está inculcando en vean lo que es Iván, lo que es ser competitivo y no parar de correr en los noventa minutos. Y el hambre que tienen esos chicos por jugar en el equipo de su tierra. El 90% de los jugadores son de aquí, son onubenses y se nota cuando un equipo es casi el 100% de la tierra, y aman estos colores y entrenan a un pasito de donde entrena el primer equipo. Se nota el hambre que tienen. La verdad es que es de halagar el trabajo que están haciendo, la mentalidad ganadora que tienen y a los resultados nos remitimos".

El murciano añadía que "la División de Honor es una categoría en la que hay muchísimos equipos que han invertido muchísimo dinero. Al final tienen la profesionalidad de entrenar en un horario matinal, con la presencia de muy buenos profesionales dentro del cuerpo técnico y les inculcan sobre todo los valores, y a la vez la preparación. Está Pepe Delgado en la preparación física, Iván, está Pichardo, tenemos también a un analista en la figura de Cayetano.. Hay una serie de profesionales que al final lo que hacen es que sea un equipo prácticamente profesional".

Juvenil A

"Si como hemos dicho antes el filial está arriba, el Juvenil de División de Honor lleva unos años tocando mucho los puestos de descenso. Es verdad que es una categoría que es la Primera División a nivel de juveniles, en la que competimos con mucha desventaja con otros clubes. Hoy en día es una categoría que los clubes profesionales como Sevilla, Betis, Málaga, Granada, Almería, etc... Lo profesionalizan mucho porque de su primer equipo tira mucha gente. Pero con lo que tenemos aquí poco a poco lo estamos sacando. Hemos conseguido un resultado muy positivo el último fin de semana, en el que los chavales han tenido un comportamiento excepcional después del viaje como se hizo. Ese viaje tuvo algunos incidentes y por eso se tuvo que retrasar el partido. Pero volvemos a lo mismo, son las ganas que tiene el equipo de crecer, de competir y seguramente salgamos a luchar hasta el final de temporada por salvar la categoría".

Juvenil B

"Ahora es cuando estamos pasando el bache más larguito. Empezamos muy bien, en los puestos de arriba, pero ahora hemos encadenado una serie de derrotas consecutivas que nos han hecho estar igual donde nos merecemos. Lo vemos como un equipo de formación en una categoría muy exigente, nos estamos enfrentando a jugadores de último año y en esas edades se nota bastante. Pero la gente que nos dedicamos al fútbol base sabemos que con las derrotas se aprende muchísimo más que con las victorias. Y creo que estamos en un buen camino".

Cadete A

"Es la ilusión que tenemos dentro de la cantera. Tanto con el Juvenil A, como el filial y el cadete son equipos que marcan mucho. Es verdad que hay potencial como para estar en una categoría superior, sabemos también la dificultad que tiene luego esa categoría, pero creemos que estamos en el año propicio y la temporada propicia para dar ese salto. Se intenta fomentar la formación en esas categorías, de cadetes para abajo, pero en el caso del Cadete A hemos hecho hincapié en esa competitividad que requiere el poder ascender de categoría. Y en eso estamos. Es un equipo con mucho futuro y con jugadores que si siguen el camino y si la suerte le acompañan, pueden tener un largo recorrido en el mundo del fútbol".

"Paco Pichardo que es el entrenador, ya los conocía de su etapa anterior en el Cadete B y creo que ha hecho un grupo sólido, con cuatro o cinco retoques que han venido este verano. Creo que se ha conseguido un bloque bastante homogéneo, en el que encima juegan bien al fútbol . Hemos descubierto o sacado a relucir a jugadores que estaban fuera de lo que era el entorno del Recreativo de Huelva, y que han vuelto. Y que otros que han salido de otras canteras, que han resaltado en sus equipos y se han incorporado al nuestro".

Infantil A

"Competimos en desventaja ante esos equipos por el sencillo dato de las licencias federativas. El Sevilla abarca muchísimas cosas e incluso en esas categorías hay chicos que viven en residencias. Nosotros lo único que hacemos es que dentro de la provincia, lo que es Huelva, intentamos captar lo mejor. El nuestro es un equipo que estará compitiendo entre los seis u ocho primeros. Es un equipo que lo que nos interesa es que el mayor número de jugadores sigan compitiendo el año que viene en nuestra disciplina".

Infantil B

"Del Infantil B hay que resaltar que se trata de muchísima formación, acaban de pasar de fútbol 7 a fútbol 11 y sinceramente ahora mismo, en esta etapa de la temporada, es el equipo que mejor fútbol hace de la cantera".

Fútbol 7

"Los niños se tienen que divertir y la premisa que tenemos es que todos los niños tienen que jugar prácticamente los mismos minutos , que tienen que saber el comportamiento de jugar titular a jugar suplente, a no ir citado, el saber el respeto y muchas veces somos superiores al rival porque al final intentamos localizar a los mejores jugadores de la provincia, y tenemos que saber perder cuando nos toca perder".