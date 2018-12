Miércoles, 12 diciembre 2018 | Leída 135 veces

confidencial

Sabemos que Huelva tiene déficit de infraestructuras, pero no está tan activo el debate acerca del esta dio de las actuales. Según el diario El País hay ‘estructuras con patologías graves’ y ofrece un mapa con los puentes más deteriorados de las carreteras españolas.

El Ministerio de Fomento reconoce patologías graves en 66 obras de paso de las 22.961 examinadas en los últimos cinco años y en ese mapa hay dos puentes en la provincia de Huelva. Uno está ubicado en la A-49 (índice 82) en el punto kilométrico 61, que se encuentra “en tramitación inspección especial”. En la H-31 (índice 81) y punto kilométrico 78 se señala que ya se ha “reparado”. Los índices hacen referencia a la existencia de daños, que va de 0 a 100, por lo que las dos estructuras están entre las más deterioradas. Hay de 0 a 20, 1.486 puentes, de 21 a 40 hay 6.979, de 41 a 60 hay 10.059, de 61 a 80 4.371 y de 81 a 100, 66, grupo selecto y el más negativo, en el que están los dos puentes onubenses.

Taberna Guatiné ya es La Piedra Larga. En una ciudad como Huelva, decidida a convertir su vocación gastronómica en uno de sus mayores atractivos, la apertura de un nuevo restaurante siempre es una gran noticia. En este caso, la apuesta hostelera viene a llenar un hueco que dejó en la capital este mismo año un local muy popular: Taberna Guatiné. Y es que precisamente en el mismo número de la calle Miguel Redondo acaba de abrir sus puertas el restaurante Piedra Larga. Pocas referencias tenemos aún de él, salvo la que nos dejaba en su Facebook la empresa Duransur, que se ha encargado de suministrarle el material de hostelería.





Como se puede ver, ayer mismo se trabajaba frenéticamente –y con mucho buen humor, eso que no falte– en poner a punto el negocio con el objetivo de hacer frente a las fechas navideñas que ya tenemos encima, las más intensas –y rentables– del año para el sector. Mucha suerte a sus responsables, a los que deseamos que su aventura tenga una trayectoria larga y provechosa.



Un Portil en irregulares condiciones. "Así tenemos las calle Albatros en El Portil. Estamos en Navidades y no limpian ni quitan los ramajos de la acera. En el Ayuntamiento de Punta Umbría no me hacen caso y estoy desesperada". Es el mensaje a huelva24.com de una de nuestras lectoras, Cinti Luengo, que muestra su indignación por el panorama que ofrece su barrio y espera una pronta respuesta de las instituciones. A ver si tiene suerte y pronto su calle presenta un aspecto más saludable.