El central del Recre Iván González ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y dejaba claro que en el vestuario a día de hoy se habla más de los problemas de impagos que de fútbol. "Si soy claro, ahora mismo de lo que más se habla en el vestuario es de los compañeros que no se pueden duchar porque hay agua fría. Pero bueno, yo creo que el equipo ya sabe lo que hay y estamos dispuestos a afrontar los dos partidos que quedan este año con la máxima ilusión posible", recalcaba.

En cuanto a las palabras que les dirigió hace algo menos de un mes el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, apuntaba que "estamos felices porque hacemos lo que queremos y estamos en una situación dentro de lo que cabe buena a nivel deportivo, pero la verdad es que la gente está inquieta porque ya son muchos meses, nadie viene aquí a explicarnos el problema y se hace muy cuesta arriba. Hace tres o cuatro semanas vino aquí el alcalde y nos prometió una cosa que no se ha cumplido. Nos da igual quien venga y lo que queremos es cobrar. No se está cumpliendo lo que se nos dijo y hay compañeros que lo están pasando realmente mal. El tema extradeportivo hace que la gente desconfíe y que no esté bien. Queremos ser un grupo sólido, pero son tres meses y medio lo que nos deben y eso provoca que la gente esté un poco cabreada".

Reconocía Iván González que puede haber varios futbolistas del plantel onubense que se marchen del club en el mercado invernal: "Ahora mismo todos tenemos la mosca detrás de la oreja de que esto no se va a solucionar hasta final de año. Ojalá que sea lo antes posible por el bien del todo porque al final son tres o cuatro meses de salario y la gente se puede ir, pero el grupo está más unido que nunca. Se escucha y se habla de ofertas, pero creo que el equipo está comprometido desde el primer día y esperemos que las cosas se solucionen cuanto antes. Esperemos que actúen lo más rápido posible porque si no toman decisiones rápidas hay tres o cuatro jugadores que se pueden ir. Sería una pena porque hemos iniciado un proyecto muy bonito y si eso ocurre el barco tiraría para otro lado".

Sobre los dos últimos partidos del año, el central les quitaba dramatismo. "Quedan todavía después seis meses de competición después de estos dos partidos. Queremos ir encuentro a encuentro y el próximo es vital e importante para nosotros. El otro día perdimos de manera injusta y este domingo afrontamos una final para intentar acercarnos a los puestos que nos entusiasman a todos. Esperamos continuar con nuestra buena racha en casa. Lo importante es estar arriba en los dos o tres últimos meses para competir y saber donde podemos llegar", matizaba.

Güiza y el sistema con tres centrales

También habló de unas de las figuras del Atlético Sanluqueño, próximo rival albiazul, el delantero internacional Güiza, recalcando que "si está jugando es porque todavía tiene fútbol. Tuve la suerte de enfrentarme a él cuando estaba en el Getafe y es un jugador espectacular a nivel nacional".

Por último, Iván González hablaba del cambio de sistema de su técnico, José María Salmerón: "A mí me da igual jugar con tres atrás y me siento cómodo. Creo que el equipo defensivamente está mucho mejor con tres centrales y el otro día tuvimos el control cien por cien de la pelota, pero arriba no estuvimos frescos ni tuvimos eficacia y al final esto consiste en meter goles".