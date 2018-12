huelva24.com

Miércoles, 12 diciembre 2018 | Leída 56 veces

fútbol > recreativo

13.25 h. "Aquí hay unas dificultades bastante graves que no se esperaban al principio y ahora cada uno es libre para decidir su futuro y lo que es lo mejor para él. Si eso ocurre, parte de culpa la tendrá el dueño del club, porque si esa situación no existiese posiblemente nadie se la plantearía", señala el centrocampista sobre la posible salida de jugadores de la plantilla albiazul en el mercado invernal.

El centrocampista del Recre Carlos Martínez ha atendido a los medios de comunicación después de finalizar el primer entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva y comenzaba aludiendo al tema de los impagos. "Pensamos lo mismo que hace tres o cuatro semanas, y es que al final a nosotros no nos queda otra que seguir viniendo todos los días a entrenar porque sabemos que lo que hagamos ahí dentro es lo que nos va a dar recompensa. Evidentemente paralelamente tenemos que seguir peleando por lo que es nuestro. Se nos dijeron unas fechas de pago inminente de al menos una nómina y no ha sido así y luego nos dijeron que a finales de diciembre querían solucionar el tema. El primer punto ya lo incumplieron y nosotros seguiremos luchando por lo que es nuestro, y en los entrenamientos y en los partidos seguiremos dando lo máximo porque también va ligado al futuro del club, queramos o no queramos", señalaba.

Se quejaba el cordobés de las condiciones de entrenamiento señalando que "a mí el fútbol me encanta y cuando me ponen el balón de por medio se me olvidan muchas cosas. Creo que tanto a mí como a todos mis compañeros nos sirve para intentar evadirnos y disfrutar en la medida de lo posible. Pero el día a día se hace complicado y se van sumando granitos. No hay agua caliente, los campos de entrenamiento no están bien... y si al final esas pequeñas cosas estuviesen bien al menos esto sería algo más llevadero. Nosotros cada día que venimos aquí y cada fin de semana intentamos poner todo de nuestra parte para que al menos en lo deportivo todo vaya cada vez un poquito mejor".

Esa es la principal diferencia que aprecia Carlos Martínez entre el Recre y el Murcia, club en el que militó la pasada temporada también con problemas económicos: "Yo llegué al Murcia a finales de enero y era un poco diferente. Había compañeros que sí que llevaban deudas arrastradas de meses. A nivel institucional la situación era más convulsa porque cambiaron de dueño y de presidente. El día a día era algo más llevadero porque los campos estaban bien y no nos duchábamos con agua fría. Por eso se llevaba un poco mejor, ya que había mejores herramientas en el día a día".

Sobre la posible salida de jugadores en el mercado invernal, el polivalente futbolista explicaba que "también es normal que la gente quiera prosperar. Aquí hay unas dificultades bastante graves que no se esperaban al principio y ahora cada uno es libre para decidir su futuro y lo que es lo mejor para él. Si eso ocurre, parte de culpa la tendrá el dueño del club, porque si esa situación no existiese posiblemente nadie se la plantearía".

Sobre cómo se encuentra a nivel personal tras superar la lesión que le hizo perderse varios encuentros, decía que "la plenitud física está en la mente más que en las piernas. Me siento cómodo y feliz e intento cada día lo mejor que pueda para intentar ayudar con ilusión y encontrarme cada día mejor. Creo que puedo mejorar mucho y vengo aquí cada día para intentar superarme, como también hacen todos mis compañeros".



En cuanto a la última derrota liguera, Carlos Martínez destacó que "nosotros somos los que jugamos, pero el entrenador también es uno más y es parte del equipo y tiene su responsabilidad de que las cosas salgan bien y mal. Tanto ganamos como cuando perdemos el míster tiene su parte de culpa. Él tiene su carácter e intenta que la gente sea competitiva y lo dé todo en el campo".

Por último, habló de los dos últimos choques de este año, ambos en el Nuevo Colombino ante el Atlético Sanluqueño y el Recreativo Granada: "Está claro que todos los partidos son importantes y hay que mirar al del domingo porque es tontería mirar más allá. El equipo tiene muy claro que son dos encuentros muy importantes para irnos casi al final de la primera vuelta con un buen colchón de puntos y lo importante es seguir enganchados y llegar bien al mes de mayo y en una buena posición clasificatoria".