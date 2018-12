huelva24.com

Gabriel Cruz, el alcalde de Huelva, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación y ha aludido sobre el próximo pleno, en el que volverá a abordarse la delicada situación institucional del Recre: "El día 21 de diciembre lo que hacemos es adelantar el pleno ordinario, que tendrá carácter extraordinario debido a la distribución de las fiestas que hay. Dicho esto, nosotros seguimos trabajando como se dice ahora a 'full' para articular lo que tiene que ser la situación de estabilidad económica del Recreativo de Huelva. Yo entiendo que todos tengamos ansiedad porque se conozcan los detalles, pero son muchos los factores por la complejidad técnico-jurídica de la situación. Seguimos trabajando, y cuando conozcamos la hoja de ruta la daremos a conocer. No estamos ni en el cero, ni en el cien. Hay que estudiar y encajar muchas variables y tenemos muy avanzados los temas".

El primer edil de la capital onubense no quería desvelar si en dicho pleno se va a realizar una modificación presupuestaria de dos millones de euros para volver a ayudar a paliar los impagos en el Recre. "El asunto es muy complejo. Muchas veces se nos olvida la situación en la que heredamos el Recreativo de Huelva, que era de auténtico abandono, con entre 24 y 25 millones de euros de deuda, una deuda que asfixia y agobia; un Ayuntamiento que parte de una situación de intervención que tiene limitada la capacidad de actuación... Seguimos definiendo el marco de cómo se articula una operación final para llevar al club a una estabilidad económica. Cuando tengamos definida y cerrada la hoja de ruta, que espero que sea muy pronto, la daremos a conocer con todos los detalles y todos los elementos. Ahora mismo estamos cerrando muchísimos flecos que hay que tomar en consideración para cualquiera de las líneas que al final se tomen. A mí no me gusta decir cosas para estar desmintiéndolas y cambiándolas y las diré cuando ya estén cerradas, que espero que sea en los próximos días", decía.

Por último, Cruz aseguraba que el Trust no conoce más detalles de la hoja de ruta para salvar al Recre que las peñas: "El Trust, las peñas, la afición... el Recreativo es una seña de identidad y por eso en todos los pasos que se den tiene que tener presencia la ciudad. Esto no es una obcecación de nadie, sino que tiene que ser toda Huelva y todo el recreativismo el que lo saque adelante. En todos los procesos se cuenta con todos los elementos. Yo todo lo que he hablado con el Trust lo he hablado con las peñas. Siempre. No hay interlocución privilegiada con nadie. Contaremos con todo aquel que quiera participar en un futuro de estabilidad y de ambición para el Recre".