Miércoles, 12 diciembre 2018 | Leída 106 veces

Carta al director de Podemos Huelva

Vecinos y vecinas que no tienen acceso a un puesto de trabajo, o a los suministros más básicos, a la vivienda, a las ayudas para la dependencia, que no llegan a fin de mes, vecinos y vecinas que no pueden encender la calefacción en invierno, que malviven en esta Ciudad mientras su alcalde tiene “el bolsillo roto” para seguir manoseando y prostituyendo el Recre simplemente por beneficiarse de su aporte electoral y por decisión directa de sus asesores políticos.

La Ciudad está harta de que, desde el Ayuntamiento, nos vendan una participación ciudadana y una transparencia inexistente, ya que bloquean sistemáticamente todas y cada una de las propuestas participativas presentadas en el ya cansino “caso Recre”. Han bloqueado una consulta ciudadana que diera voz a la Ciudad, han bloqueado una comisión de investigación que aportara luz a este sinsentido, han bloqueado y obstaculizado toda solicitud de información venga de donde venga y han bloqueado y obstaculizado todo aquello que tenga que ver con dar explicaciones, ser transparentes y rendir cuentas.

Y ante esta situación, ahora el Sr. Cruz, en vez de aportar cordura de una vez y poner el foco y el esfuerzo en solucionar los angustiosos problemas económicos de los trabajadores y trabajadoras del Recre, pues anuncia un nuevo asalto a mano armada a las arcas municipales. Un nuevo atraco a perpetrar de nuevo por la vía del “butrón plenario”, con el único objetivo de volver a financiar con dinero público a la empresa privada madrileña que mantiene a “El Decano” como rehén de sus intereses deportivos y financieros y a nosotros, como pagadores perpetuos de su interminable rescate. DOS MILLONES de euros más (ya van casi QUINCE que se sepa) para que esta empresa privada madrileña continúe haciendo sus negocios privados y el Sr. Cruz pueda seguir, como poco hasta el próximo mayo, presentándose como “el salvador de nuestra principal seña de identidad”. Dos millones a “toca teja”, más una hipoteca blindada de UN MILLÓN más cada año hasta no se sabe cuándo, gobierne quien gobierne e independientemente de los futuros problemas que puedan aparecer en Huelva.

Estarán contentos en el PSOE de Huelva. Estará contento por ejemplo Pepe Fernández, “cabeza pensante” de todo este entramado oscuro en torno al Recre. Ya su gestión costó a todos los andaluces un buen pico de dinero público con las ayudas para cursos de formación que recibió su empresa privada “Servicios y Limpiezas Doñana” y que la propia Junta de Andalucía consideró que no fueron destinadas al fin para el que fueron otorgadas (hasta su recibo de autónomo mensual presuntamente se pagaba con dinero público, casi nada). Si dejamos la gestión de “nuestra principal seña de identidad” en manos de esta clase de gestores, de este perfil de defensores y administradores de los intereses públicos, pues así nos va, la verdad es que tampoco podíamos esperar otra cosa.

Señor alcalde, contra viento y marea seguiremos diciéndole que NO, que el Recre es importante para la Ciudad, claro que si, como lo son otras muchas cosas y tareas pendientes en Huelva, pero NO, el Recre NO está por encima de todo, sobre todo NO está por encima de los intereses y del bienestar de las y los onubenses.

Círculo Podemos Huelva