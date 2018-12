huelva24.com

Miércoles, 12 diciembre 2018

De forma gratuita, tanto en el aula como en el campo

Este proyecto está financiado por el Vicerrectorado de Calidad y Planificación Estratégica de la Universidad de Huelva, dentro de la XIX Convocatoria de Ayudas a la Innovación Docente y a la Investigación Educativa para la Mejora de la Docencia.

Para sus creadores, Geobrary® estimula la observación, descripción y comparación de ejemplares en muestras de mano, y contribuye al aprendizaje constructivo “pues el usuario toma decisiones mediante el uso de claves dicotómicas que permiten llegar a la identificación del ejemplar, incluso a nivel específico. Además, la aplicación contiene información mineralógica y paleontológica básica, galerías de imágenes, acceso a bases de datos multimedia y glosario de términos, entre otros recursos”.

“Esta herramienta tecnológica no pretende suplantar el contacto físico de los estudiantes con los fósiles y minerales. Se trata, pues, de un recurso complementario que pretende incentivar el trabajo en las sesiones de prácticas, ya sea en el laboratorio o en el campo, incluso en contextos de aprendizaje no reglado”, subrayan Eduardo Mayoral, Juan Carlos Fernández-Caliani, Ana Santos y Alejandro Campina del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias Experimentales.

Los contenidos digitales de la app se han organizado mediante una estructura hipertextual que permite reunir y consultar textos e imágenes con un alto grado de interactividad. El contenido y la estructura de la aplicación (secciones, menús, etc.) se definen en un archivo de texto plano.

A la hora de configurar la información, Geobrary® ha apostado por la sencillez, procurando un acceso intuitivo, organizado y sistemático a los contenidos digitales, con la inclusión de imágenes y textos hipervinculados a bases de datos multimedia. Se ha estudiado y desarrollado el diseño de su interfaz, la ordenación de los menús contextuales y la facilidad para controlar ciertas funciones del móvil mediante gestos sencillos de nuestras manos o dedos con la idea de elaborar una aplicación en la que su uso se realice de la manera más fácil, rápida e intuitiva. Los expertos han diseñado claves dicotómicas que facilitan la identificación de unas 70 especies y variedades de minerales relativamente comunes, así como el reconocimiento de los principales grupos de invertebrados (11 grandes grupos o clases), vertebrados (15 filos) y plantas fósiles (6 grandes grupos).

En el caso de los minerales, la construcción de la clave se ha basado en los siguientes principios: descripción detallada de cada ejemplar; elección de un criterio de clasificación, es decir de una propiedad física o química que sea útil, precisa y permanente; y expresión de los resultados mediante una ordenación di o tricotómica sencilla, que permite llegar fácilmente a la identificación del mineral. Finalmente se muestra una imagen representativa del mineral resultante de la búsqueda guiada, correspondiente a una de las muestras digitalizadas y vinculada a una base de datos multimedia (www.webmineral.com).

Una guía visual

Para facilitar el uso de las claves de identificación mineralógica los investigadores presentan una guía con las propiedades determinativas de los minerales más comunes, con abundantes fotografías y una breve descripción de las propiedades más diagnósticas en muestras de mano. En el caso de los fósiles, la búsqueda también se realiza de forma guiada mediante el uso de una clave dicotómica basada en criterios morfológicos (tamaño, composición de la concha o esqueleto y simetría) hasta llegar a un campo donde figura una ficha que describe las características generales del filo, clase u orden, con los rasgos morfológicos más notables ilustrados con imágenes o esquemas alusivos a dichas descripciones.

También se encuentra un enlace a la galería fotográfica del Museo Virtual de Paleontología de la Universidad. Geobrary® genera pantallas y secciones de forma dinámica según una configuración dada. En la página de inicio o menú principal se muestra un listado de botones que dan acceso a diferentes secciones o apartados.