Martes, 11 diciembre 2018

El Pleno Municipal, en el que se llevará a aprobación una modificación presupuestaria de 2 millones de euros y la asignación anual de un millón a partir de la próxima temporada, se celebrará el viernes 21 de diciembre. Aseveran que el Ayuntamiento tendrá que crear una figura jurídica, a sea Fundación o Patronato, para que puede tener vigencia la asignación anual. Esta haría de “pantalla”, ya que no puede haber una vinculación clara entre el dinero que aportaría el Ayuntamiento y lo que se pague. Además dicho dinero no puede servir para el pago del día a día del club.

