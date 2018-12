huelva24.com

Martes, 11 diciembre 2018 | Leída 71 veces

Recreativo

Desde ‘Ser Deporticos Huelva se informa que “ahora mismo no es un problema, pero si el Recre subiera, algo que está en la mente de la propiedad porque saben que un ascenso acabaría con muchos problemas del club, supondría una enorme dificultad. Y es que si la Liga de Fútbol Profesional detectase que el club está recibiendo ayudas públicas, como ha hecho más de una vez, es algo que no tolera. Consideran que se vulneraría la competición, por lo que desde la LFP se penalizaría de manera clara. Algo que ya se hizo con clubes como el Córdoba o el Hércules, entre otros, a los que se les dio un plazo para sustituir lo que considera que son dineros que proceden de ayudas que no están permitidas por un dinero que proceda de los recursos propios del club o aportaciones privadas. Con esto se persiguen a las empresas que se están valiendo de dinero público“.

Así las cosas, se recalca que “si el Recreativo de Huelva quiere competir en la Liga de Fútbol Profesional no va a poder estar sostenido por el dinero público. Otra cosa sería diseñar un plan en el que el equipo estuviera en categorías no profesionales (Segunda B o Tercera) y pudiera ir saneando sus cuentas poco a poco gracias a las aportaciones por medio del Ayuntamiento, siempre sin posibilidad de dar el salto al fútbol profesional. Algo que desde el propio Consistorio descartan e incluso no se descarta que en junio se pueda afrontar un nuevo proceso de venta“.

Por otro lado hay que destacar, como así indicaron en Onda Cero Huelva, que otra de las obligaciones que deberá afrontar el club para poder optar a su ingreso en la LFP es la de la regularización con las cuentas que de momento no se han auditado y aprobado. Así, en el mes de enero/febrero se aprobarán las cuentas de la 13/14, y habrá que esperar a que se acelere la maquinaria si finalmente se quiere disponer de ese colchón.