huelva24.com

Martes, 11 diciembre 2018 | Leída 66 veces

Recreativo

Así lo destacan en ‘Ser Deportivos Huelva’, según recoge Albiazules.es, recalcando que se maneja esa posibilidad porque desde el equipo de gobierno entienden que si se va a inyectar dinero en el Recreativo de Huelva, con un socio que entienden ellos que ha hecho dejación de funciones respecto a lo que le tocaba con ese contrato de gestión, lo que no se va hacer es seguir aportando fondos al club con el ‘inquilino’ dentro.

También dejó claro que la rescisión no llegaría mediante el pago de una compensación económica a Eurosamop, sino que se buscaría una rescisión unilateral que desembocaría con el caso en los tribunales, argumentándose desde la propiedad la dejación de funciones de Eurosamop en la labor económica y de gestión, pero no en la deportiva. De hecho la citada emisora ha recalcado que el puesto de Óscar Carazo como director deportivo no correría peligro, al entenderse que es un empleado más del club.