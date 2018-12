Martes, 11 diciembre 2018 | Leída 60 veces

confidencial

Una de estas ‘excepciones’ nos la hemos encontrado de la mano de una onubense, Irene Rodríguez, que el pasado martes tuvo un accidente en Huelva –en concreto, en la rotonda de Peguerillas- y que fue auxiliada no solo por los servicios de emergencias y las autoridades, sino también por dos chicas anónimas que se convirtieron en una suerte de ángeles de la guarda, animándola y reconfortándola en los duros momentos vividos. Por ello la onubense ha emprendido ahora su búsqueda haciendo uso de Facebook, para tratar de encontrarlas y trasladarles su agradecimiento una vez superado el shock. El objetivo es que su mensaje se comparta y, con suerte, llegue a sus destinatarias. ¿Se producirá la magia de Facebook y tendremos reencuentro? Sea como sea, que les llegue el agradecimiento y cunda el ejemplo. Abajo se puede leer lo que Irene Rodríguez escribió.

Bodorrio onubense en 'Cuatro Weddings'. Si son ustedes seguidores del programa de televisión ‘Cuatro weddings’, emitido por Cuatro, estamos seguros de que prestaron una atención especial al que se pudo ver la noche del pasado lunes. A quienes no tengan noticias del mismo, explicarles que se trata de un concurso ‘reality’ centrado en la preparación y desarrollo de cuatro bodas de otras tantas parejas que además de intentar hacer inolvidable el día de su enlace, competirán con las otras tres por hacerse con el premio: una luna de miel con todos los gastos pagados. Como sospecharán, más aún siendo Cuatro una cadena prima hermana de Telecinco, la mezcla de ‘reality’ y concurso no augura nada bueno en lo que a buen rollo se refiere, como tuvieron ocasión de comprobar Miriam y Diego, la pareja onubense que participó en el último programa. Por concretar, cada una de las novias es la invitada de honor del resto de bodas, donde ha de ejercer de jueza implacable ante las indiscretas cámaras, destacando lo más llamativo de las celebraciones ajenas –especialmente lo negativo, por supuesto–: el vestido, la localización, el catering o la fiesta, son algunos de los aspectos a comparar para elegir –las propias concursantes son quienes deciden– qué boda es la mejor. Entre algunas observaciones positivas –donde se apreciaba más envidia que satisfacción–, las invitadas-concursantes dejaban caer sus poco piadosos comentarios, principalmente relacionados con el lugar elegido para el evento, un conocido centro de celebraciones a las afueras de la capital: ”No me gusta, es como una nave grande”, ”un sitio muy antiguo”. Y de la comida, pese a que gustó, criticaron su presentación –”Como una media ración de un bar”–, así como las esperas entre platos. Aunque lo que más criticaron, sin embargo, fue el tener que esperar una vez terminada la ceremonia civil –oficiada por la concejala Esther Cumbrera– a que montaran las mesas para el cóctel, ya que todo sucedía en el mismo espacio, un jardín donde para colmo se fue la luz. Por ‘rajar’, no se libró ni el ramo de novia, que a juicio de una de las concursantes, ”parecía como de goma EVA”. En definitiva, una boda que observada desde el prisma distorsionador del ‘reality’ de Mediaset se convertía en un cúmulo de despropósitos. En cualquier caso, tampoco se quedó corta la choquera, más bien al contrario, ’destrozando’ el menú y el vestido de boda de una de sus ‘compañeras’. Si quieren saber si semejante exposición pública tuvo su recompensa, aquí podrán averiguarlo y ver algunos fragmentos del programa.

¿El 'hackeo' también afecta a Carlos Hita? Un 'hackeo' informático en los ordenadores del Ayuntamiento de Huelva lleva a mal traer más de una semana a los funcionarios del consistorio onubense, que no pueden realizar ningún tipo de trámite burocrático, incluidos por ejemplo los pagos de diversos emolumentos a sus trabajadores. Esta misma mañana de martes, como ha podido conocer huelva24.com, también se acercó por el Ayuntamiento de nuestra capital el actual gerente y responsable de los asuntos económicos del Recre desde hace un par de años, el cordobés Carlos Hita. Es de esperar que se pasase por allí para hablar con alguno de los responsables del equipo de gobierno del espinoso mes de diciembre que le aguarda al Decano, que tiene que pagar sus deudas con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) si es que pretende reforzarse en el mercado invernal y que no le bloqueen los derechos federativos. Y también tiene que abonarles entre tres y cuatro mensualidades a sus jugadores, técnicos y empleados, corriendo el serio peligro de que varios de los futbolistas punteros de la plantilla se marchen a otros clubes durante el parón navideño. Para ello el Recre necesita más de un millón de euros antes de fin de año y la idea del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, es la de realizar una modificación presupuestaria en el próximo pleno municipal con la intención de desviar dos millones de euros para el Decano. Lógicamente ahora hay mucha prisa e interés por agilizarlo todo en torno al Recre, pero el sistema informático en estos días ha impedido registrar las diversas mociones y preguntas que los políticos querrán llevar al pleno. Se va a celebrar el viernes 21 de diciembre, pero está previsto que el orden del día se conozca el día 14. ¿Le afectaría también el 'hackeo' de los aparatos a Carlos Hita? Esperemos que su visita al menos resultase provechosa en cuanto a contactos y negociaciones porque la cosa está bastante delicada en el día a día económico de la entidad recreativista.