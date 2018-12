R. U.

13.35 h. "Creo que hay plazo suficiente para explorar la alternativa de la venta y al menos hay que sentarse con Zephir y con Krypteia y, por lo tanto, en el pleno del día 21 de diciembre no vamos a aprobar una inyección de dinero público. No estamos en contra de que otras administraciones como la Diputación quieran apoyar económicamente al Recreativo, pero el Ayuntamiento ya ha hecho un esfuerzo muy importante", señala el portavoz de Mesa de la Ría.

Rafael Gavilán, el portavoz de Mesa de la Ría, ha atendido este martes a Cope Huelva y ha dejado claro que su partido no va a aprobar la intención del equipo de gobierno de hacer una modificación presupuestaria de dos millones de euros destinados a paliar las deudas del Recre. "Al parecer el viernes 21 es la fecha que se propone para la celebración de ese último pleno del año y este viernes día 14 es cuando conoceremos el orden del día. Lo que sí que hemos conocido a través de la prensa es que parece ser que el alcalde está barajando esa posibilidad que ni compartimos ni entendemos. Nosotros, y creo que toda la oposición, insistimos en que el Recreativo tiene que venderse y ese es el compromiso que todos adquirimos cuando se expropiaron las acciones que eran propiedad de Pablo Comas", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Gavilán sigue optando por la idea de llevar a cabo la venta del Decano mediante un proceso negociado: "Es cierto que ha habido varios inventos de venta y quizás tendremos que aprender de los errores en la redacción de ese pliego que quizás por exigente no tenían unas condiciones accesibles para los interesados, pero ahora la última propuesta, que al menos se lanzó desde Mesa de la Ría, es que se quiere iniciar un procedimiento negociado, tal y como contempla la Ley de Contratos del Sector Público en el cual te tienes que sentar con las posibles empresas interesadas para salvar los escollos y pequeños flecos que han impedido que la venta se consumara. Ha habido ya dos empresas interesadas y creo que se pueden solucionar los flecos. Inyectar más dinero público creo que no puede ser una opción, sobre todo porque ahora ya no tenemos esa famosa espada de Damocles del 30 de junio. Eso no ocurriría ahora en diciembre, aunque es cierto que hay una situación lamentable de unos trabajadores a los que se les adeudan varias mensualidades y también hay que buscar una solución a eso. Las empresas interesadas han dicho que pondrían al día a los trabajadores y esa es la vía que tenemos que explorar".

El portavoz de Mesa de la Ría insiste en que el Ayuntamiento de Huelva no puede inyectar más dinero público en la entidad albiazul. En este sentido, reconocía que "parece que el Recreativo es un agujero negro en el que echas dinero y desaparece. Son diez millones los que ya ha puesto el Ayuntamiento y creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande para las condiciones en las que está la ciudad. Pero bueno, en aquel momento estaba en juego la desaparición del club, cosa que hoy no va a ocurrir. Creo que hay plazo suficiente para explorar la alternativa de la venta y al menos hay que sentarse con Zephir y con Krypteia y, por lo tanto, en el pleno del día 21 no vamos a aprobar una inyección de dinero público. No estamos en contra de que otras administraciones como la Diputación quieran apoyar económicamente al Recreativo, pero el Ayuntamiento ya ha hecho un esfuerzo muy importante como para tener que poner ahora dos millones más. No contemplamos esa opción en este momento porque el 31 de diciembre no está en peligro la desaparición del Recreativo".

En cuanto a la idea de su partido de convocar un pleno extraordinario para tratar el urgente tema de la venta, señalaba que "seguimos en conversaciones y es cierto que tiene sus dificultades poner de acuerdo a cinco grupos políticos. Todos coincidimos que hay que vender, pero tiene que haber unas garantías mínimas en ese futuro pliego para negociar con alguna de las empresas interesadas. Ese pleno ni mucho menos está descartado y seguimos teniendo contactos casi a diario. Es la única alternativa la de la venta de las acciones y es lo que vamos a proponer todos los partidos de la oposición si el alcalde no es capaz de dar el paso adelante y proponer él la venta negociada".

Por último, sobre la medida de protesta de los futbolistas en los últimos partidos, Gavilán declaraba que "es lamentable que el Decano del fútbol español esté dando esta imagen por los campos del país, y es responsabilidad nuestra por no ser capaces de llevar el club a unas manos privadas que sean capaces de gestionar el club de una manera seria. No hay que rendirse y tenemos que tratar de vender el Recreativo con las garantías necesarias. Hay que exigirles avales y poner una serie de garantias para recuperar las acciones si incumplen los acuerdos con Hacienda y la Seguridad Social. Un club de fútbol no puede estar en manos públicas, así que el Recreativo debe pasar nuevamente a propiedad privada en cuanto sea posible. Si se apuran los plazos, en un mes ya habría un nuevo propietario que podría atender los pagos urgentes que hay que hacer con los trabajadores".