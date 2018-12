huelva24.com

Martes, 11 diciembre 2018

Durante este mes ha arrancado en la provincia de Huelva una nueva edición de la campaña ciudadana de recogida de juguetes para familias sin recursos #Huelvaessolidaria. Esta campaña busca garantizar que todos los niños de la provincia onubense tengan un juguete en Reyes Magos.

Desde el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez se han sumado a esta bonita iniciativa. Ningún niño y ninguna niña de Huelva debe quedarse sin vivir la ilusión de los Reyes Magos. “Para nosotros es un auténtico orgullo poder colaborar en una iniciativa tan solidaria que se desarrolla en nuestra provincia”, confiesa Enrique Escalante, Presidente del CDB Enrique Benítez.



Disfruta del Krypteia Capital Huelva - Benahavís Costa del Sol y saca tu lado más solidario

El próximo sábado a las 19:00 horas el Krypteia Capital Huelva (primer equipo del CDB Enrique Benítez) tiene un importante encuentro ante el Benahavís Costa del Sol. Todo aquel que lleve un juguete nuevo y no violento al polideportivo Andrés Estrada (pista de juego del Krypteia Capital Huelva) podrá disfrutar gratis de este partido correspondiente a la jornada 11 del grupo DB de Liga EBA. ¿Por qué el juguete debe ser nuevo y no violento? Nuevo por dignificar a los niños para que en un día tan especial lo estrenen, y no violento por los valores que se impulsan desde la campaña ciudadana #Huelvaessolidaria, y desde la propia Cruz Roja (entidad seleccionada para encargarse de la distribución de los juguetes a las familias en situación de pobreza).

¡Nos vemos en la fiesta deportiva y solidaria que se celebrará el próximo sábado en el Andrés Estrada!



Sigue la actualidad de la campaña #Huelvaessolidaria

Toda la información necesaria sobre la campaña #Huelvaessolidaria está disponible en la página de Facebook ‘YoRepercuto’. En esta red social podrás consultar todos los centros que ya se han adherido a la iniciativa.