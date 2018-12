El runrún: Huelva, en el club de los atufados

Lunes, 10 diciembre 2018 | Leída 155 veces

El olor, distinto a otros más ‘familiares’ que ya hemos aprendido a identificar y localizar y que tienen su origen en el polo industrial, también era fácilmente reconocible, de ahí que muchos se mirasen la suela del zapato para ver si habían pisado uno de esos regalos que los dueños de algunos perros suelen dejar a sus convecinos. Y de nuevo volvió a tratarse el desagradable episodio ‘oloroso’ casi como un expediente ‘x’, preguntándonos a qué se debía y cuál era la causa. Por extraño que nos pueda parecer y a la vista de la hemeroteca, se trata de un fenómeno muy frecuente y llama la atención que, además del olor, tengan en común la confusión que causa en la ciudadanía el desconocimiento de su origen. El último ejemplo, además del de Huelva, hace menos de dos meses en Sevilla, donde, entre el 8 y 12 de octubre, el mal olor inundó la ciudad. También aquí el despiste era generalizado: que si las alcantarillas, que si las mercancías del Puerto, que si un residuo industrial... Finalmente Ayuntamiento y Junta concluyeron –como en Huelva– que el origen estaba en los abonos del campo, concretamente de las tierras del arco Norte de Sevilla y que se acentuaron por el viento y el calor. Además, aclararon que no era simple estiércol, sino lodos que se extraen de las depuradoras, apreciadísimos en el campo –por lo que se ve y se huele– por sus extraordinarias propiedades. Eso sí, aunque no sabemos si en Huelva también el abono causante del olor tenía esta particularidad, si podemos comprobar otros episodios parecidos en puntos bien distintos de la geografía española. Barcelona, en noviembre de 2015; Valladolid, en septiembre de 2014; Murcia, en enero; Badajoz, en marzo del año pasado; o Logroño, hace solo unos días, son solamente algunos ejemplos que demuestran que no estamos ante un fenómeno extraordinario, sino ante otro mucho más frecuente de lo que imaginábamos.

Arcángel defiende el flamenco en OT. El cantaor onubense Arcángel visitó la Academia de Operación Triunfo con el gran cartel de presentación que supone haber ganado recientemente un Grammy Latino. Arcángel, que sigue los pasos de los isleños Antílopez, hizo una gran defensa del flamenco, que aseguró que es “el hermanito pequeño de la música en España, no en el mundo. Tenemos que cuidarlo, el flamenco es una seña de identidad. Es la única música de España que nadie de fuera puede hacer mejor que nosotros”. Explicó también que su premiado disco es una fusión del flamenco con un coro de voces búlgaras y que le gusta “mezclarse” con otras músicas, como barroca, contemporánea, hindú o de Marruecos. “Soy culillo de mal asiento y estoy indagando para mantener la ilusión de la música”, resaltó. Les dijo a los concursantes que es “importante la formación musical” y que tiene una gran oportunidad. Luego cantó algo, aunque tuvo que usar una guitarra que no era española y estaba desafinada. También habló de que le gusta saber lo que los jóvenes piensan de los artistas flamencos, porque identifica una percepción en la que son “gente anticuada, que no viste a la moda o que no nos interesa la música moderna, que cantamos muy repetitivos, con las notas muy largas y que no se entiende bien lo que decimos”. Para quien quiera ver al completo su visita, aquí tiene el enlace.