Carlos Hita y Javier Jiménez coinciden en un acto de Javier Tebas en Córdoba

Lunes, 10 diciembre 2018

Javier Tebas también tuvo tiempo para valorar la situación del club cordobesista y el 'caso Reus', noticia de la tarde de ayer al garantizar LaLiga los salarios de los jugadores tras varios meses sin cobrar e impedir así una desbandada que pudiera impedir a los tarraconenses acabar la competición.

Como recoge el portal www.cordobadeporte.com, Tebas empezó explicando lo vivido este pasado verano y relación ambas situaciones. "Hay unas normas de control económico para todo el mundo, con unos criterios, y el Córdoba resolvió algunas de sus cuestiones. Querría mucho más, pero las cosas son como son", dijo. "Ahora tenemos el problema del Reus, que se puede ver. Si les hubiéramos dejado inscribir a cuatro jugadores más la situación aún sería peor", dijo.

El dirigente cree que es importante que "aunque las ligas se ganen en el campo no pueda haber una competencia desleal en lo económico, sino que todo el mundo pueda cumplir sus obligaciones en la categoría". Una LaLiga 1|2|3 donde no sólo el Córdoba y el Reus han tenido problemas, sino que el Elche o el Extremadura también tuvieron problemas para inscribir jugadores en verano. "No hubo tantos problemas, sino que la gente este año quiso apurar mucho más. Fue el año en el que los clubes quisieron apurar mucho más su límite salarial, pero otros años los hubo igual. En LaLiga 1|2|3 es una competición muy igualada, con muchísimos clubes históricos y eso hizo apurar más en la contratación de jugadores".

Tebas respondió al tema de los expedientes abiertos al club, que no supo precisar pero a los que en apariencia quitó algo de hierro. "Más que expedientes disciplinarios, hay que diferenciar que lo que tiene el club son expedientes de control económico de la pasada temporada, aunque no puedo decir cuántos porque no estoy al día y lo lleva otro departamento", indicó.

Donde sí puso el acento el mandatario fue en ese déficit acumulado la pasada temporada, 4,2 millones de euros. "La deuda es preocupante por la situación deportiva y porque es muy a corto plazo. Si estuviese bien estructurada la deuda no sería preocupante para un equipo de LaLiga 1|2|3. Lo que deben hacer es ampliar y poner la deuda a más largo plazo para tener más cash disponible, aunque la situación deportiva no acompaña para poder hacerlo", reflexionó. "También se puede resolver con la venta de algún jugador. Si el Córdoba vende a algún jugador o la operación de Guardiola se concreta ya no sería preocupante", esgrimió.



Por último, se le preguntó por el caso Reus y la noticia de ayer de que LaLiga va a pagar a sus jugadores para evitar incluso una retirada de la competición. Por lo que indicó, y a diferencia del pasado ejercicio, en este caso sí puede darse incluso un descenso administrativo. "Hay que recordar que, al hilo del convenio colectivo, en LaLiga somos garantes de los salarios de los jugadores. La situación del Reus hace que los jugadores puedan rescindir el contrato y pedir unas indemnizaciones muy importantes de las que también seríamos garantes. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido ofrecer a los jugadores que sea LaLiga la que haga ese pago. No pagará el Reus, pagará LaLiga y evidentemente conllevará el oportuno expediente disciplinario al Reus por falta muy grave que veremos cómo termina".