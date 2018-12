Víctima de un gran ejercicio de rentabilidad (2-0)

huelva24.com

Balompédica-Recreativo

No sería porque no estaba avisado el Recreativo de Huelva acerca de cómo se las gasta la Balompédica Linense, que pudo calcar su plan para llevarse los tres puntos. El adversario de los albiazules, pese a que los recreativistas hicieron méritos para optar al empate, se defendieron a la perfección y aprovecharon sus ocasiones más claras, mientras que el equipo onubense no fue capaz de marcar en las pocas que tuvo. La rentabilidad del equipo de La Línea de la Concepción fue máxima y a contracorriente el Recre no fue capaz de darle la vuelta al marcador y cayó 2-0.

El duelo comenzó reivindicativo. Nada más pitar el colegiado el inicio del encuentro los jugadores albiazules se quedaron totalmente quietos durante 30 segundos en protesta por los impagos que sufren, mientras los futbolistas locales, que habían sido avisados, se pasaban el balón horizontalmente y sin avanzar. Luego el juego se desarrolló con normalidad.

El técnico recreativista José María Salmerón sólo introdujo ante la Balompédica Linense un cambio en el once inicial con respecto a la victoria ante el Sevilla Atlético. Salió Carlos Martínez e Israel Puerto regresó al defensa, que formó con tres centrales y dos carrileros. Los suplentes de inicio fueron Álex Lázaro, Ponce, Llorente, Iago Díaz, Víctor Barroso, Carlos Martínez, Ródenas.

En los primeros minutos de juego el Recre tuvo bastante presencia en el área y atrevimiento. Subió bien por las bandas para tratar de poner el balón en zona de peligro y pasado el minuto 10 llegó la primera conexión entre Borja y Caye Quintana que, pese a que estaba solo, remató de cabeza en el interior del área desviado. El delantero isleño comenzó enchufado, con mucha movilidad, al igual que Alberto Quiles. El equipo albiazul salía con mucha rapidez por banda y sacó tres córners en 25 minutos, aunque no lograba rematarlos. En defensa, los recreativistas se mantenían firmes con la línea de cinco y el doble pivote por delante.

No obstante, ni uno ni otro equipo encontraron remates pasada la media hora de juego y los guantes de los porteros estaban por estrenar. Le ponían mucha voluntad los laterales, el diestro albiazul Pina y el local Pierre, zurdo, que se sumaron con mucha energía al ataque. El Recre tenía más balón y tenía una buena circulación, sin muchos fallos en las entregas, pero le faltaban claridad en los últimos metros para tener alguna opción de chutar.

Poco antes del descanso Diego Jiménez fue protagonista en ambas áreas. Primero realizó un remate forzado en desde la frontal, donde cazó un rechace, pero el balón, bombeado, fue atrapado por Moyano sin problemas. Luego en la zaga albiazul despejó a córner con el pecho un balón suelto en el área pequeña con riesgo de autogol, pero no fue el caso y por si acaso el guardameta Marc Martínez se estiró.

El encuentro se fue al descanso con un panorama de mucho orden y poca pólvora. Ambos equipos cumplían con su guión de mantener seguridad atrás y esperaba que la segunda parte del plan, cazar alguna ocasión, surgieran en el segundo periodo.

Y la encontró la Balona prácticamente en la primera jugada del segundo tiempo. Pirulo se adentró por banda derecha en una gran jugada personal y puso el balón atrás y con Marc Martínez batido, sin oposición el argentino Gastón Cellerino marcó el 1-0. La reacción no se hizo esperar y Traoré estrelló un disparo en el larguero que llevaba visos de empate. Pero fue un destello, porque el equipo local tenía más empuje que el cuadro onubense. Tuvo de hecho un dos para dos a la contra que cortó acertadamente Jiménez. Eso hizo reaccionar a Salmerón, que dio entrada a Carlos Martínez por Traoré.

Al Recre, como en los últimos dos encuentros, le tocaba remontar y parecía tener menos frescura de ideas que en el primer tiempo para darle la vuelta al encuentro, empezando por rondar el área con más insistencia. En vías de esta situación, entró Iago Díaz por Pina. Ante un rival en el tipo de partido que quería, al Recre le faltaba intensidad para tomar el control e ir a por su rival. Las prisas comenzaban a aparecer a menos de 20 minutos para el final y eso se tradujo en errores en los pases, varios de ellos demasiado largos, ante un adversario que iba a lo sencillo.

Sin embargo llegó la mejor ocasión de la segunda mitad para el Recre. Carlos Martínez filtró un buen pase al espacio al que no llegó por poco Caye Quintana en el área, al que se adelantó el portero Javi Montoya tirándose con decisión hacia el esférico. La conexión luego, más embarullada, fue entre Iago y Quiles, cuyo par en la defensa envió a córner.

Había falta de claridad, pero el Recre insistía lo que podía, pero la Balona hacía gala de su mejor arma, su defensa, y abortaba sus intentos por progresar entre sus hombres. A dos minutos para el 90 la tuvo Caye Quintana, que no enganchó un buen balón que pasó por su zona de influencia en el interior del área. Y más claro aún fue la llegada de Víctor Barroso, que envió alto una clara ocasión para empatar.

En lugar de producirse el empate, la Balona logró matar a la contra y de nuevo el argentino Cellerino sumó un tanto más a su cuenta para asegurar los tres puntos para su equipo.

FICHA TÉCNICA:



2.- BALOMPÉDICA: Javi Montoya; Kibamba, Carrasco, Pierre (Abel Moreno, m. 77); Gato, Pablo Santana, Ismael Chico, Juampe (joe, m. 85); Pirulo (Ahmed, m. 86) y Gastón Cellerino.



0.- RECREATIVO: Marc Martínez; Pina (Iago Díaz, m.64), Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade, Tropi, Traoré (Carlos Martínez, m. 56), Borja Díaz (Víctor Barroso, m. 71), Caye Quintana, Quiles.



ÁRBITRO: Raúl Chavet García (Colegio Malagueño). Amonestó en los locales a Pierre, Pablo Santana y Gato.



GOLES: 1-0, m. 47: Gastón Cellerino; 2-0, m. 94: Gastón Cellerino.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de liga en el grupo cuarto de la Segunda División B, disputado en el estadio Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz). Tras el pitido inicial los jugadores del Recre se quedan 30 segundos sin moverse en protesta por los impagos.