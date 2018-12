Herida al ser atropellada por una motocicleta una joven que cruzó por una zona no habilitada en Lepe

huelva24.com

La Policía investiga lo ocurrido

23.45 h. La Policía Local de Lepe Informó de que sobre las 22:00 horas de hoy ha sido atropellada una mujer joven que pretendía cruzar la avenida de Andalucia por una zona donde no está habilitado el paso.Esas son las probables causas donde apunta la línea de investigación del atropello iniciada por la Policia Local de Lepe, ya que todo apunta a que la persona atropellada pretendía cruzar por una zona no habilitada y un ciclomotor que pasaba por el lugar no pudo esquivarla, cayendo los dos al suelo y rodando unos metros tras el impacto.