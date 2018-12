Manuel Carrasco, sobre la firma de discos en Huelva: “No quedamos satisfechos ni vosotros ni yo”

Este es el comunicado íntegro:

Hola a todos lo que estuvisteis ayer en la firma,

Es una pena que después de que muchos de vosotros estuvierais más 13 horas esperando en la firma y yo más de 8 horas firmando, finalmente no quedáramos satisfechos ni vosotros ni yo.



La situación se nos ha ido de las manos, no puedo atenderos como os merecéis ni como yo quisiera. Se pusieron unas normas para firmar el disco al mayor número de personas posibles y aun así parece que nadie quedó contento, os aseguro que me entristece mucho e imagino que a muchos de vosotros también, pero se hizo con la mejor intención.



Esta vez, viendo la previsión de asistencia, me aconsejaron que no hiciese firmas ya que sería imposible atender a todos de la mejor manera, finalmente no quise oír lo que decían (culpa mía) porque quería seguir teniendo ese gesto con todos, el de agradeceros personalmente vuestro cariño, pero dadas las circunstancias es muy difícil encontrar el equilibrio.



Muchas gracias por la compresión.

Besos.