Pedro Jiménez: “La estrategia del alcalde es la de ganar tiempo hasta las próximas elecciones”

huelva24.com

Sábado, 8 diciembre 2018 | Leída 32 veces

Recreativo

Pedro Jiménez, representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, habló largo y tendido de la actualidad institucional del Recreativo de Huelva en su paso por la tertulia recreativista de Teleonuba. Confirmó que “ahora soy consejero de Huelva Deporte, pero para el ‘tiempo que me queda en el Convento’ no sé si me dará tiempo a asistir a alguna reunión del Consejo de Administración de Huelva Deporte. Visto la tónica que se está llevando, es posible que se acabe la legislatura y no se vuelva a convocar al Consejo de Administración. Por cosas como que el comportamiento del equipo de gobierno, un comportamiento que no es el de transparencia, información, sino todo lo contrario. Hay mucha opacidad, mucho oscurantismo, no dar información alguna y por supuesto, aunque tengamos representación en Huelva Deporte, algo que no ocurría en la etapa anterior del Partido Popular, pero en la práctica es como si no estuviésemos porque seguimos sin tener acceso a la información y la documentación. Somos convidados de piedra“.

Se mostró especialmente crítico con la situación de ‘bicefalia’ que se vive en el Recreativo, aseverando que “hay una gestión del que tiene los derechos a través de ese contrato, pero después hay una gestión directa por parte del Consejo de Administración del Recreativo que lo ha nombrado el Ayuntamiento. Y la guerra que hay ahí es entre quién gestiona con los derechos que tiene y quién está gestionando nombrado por el Ayuntamiento de Huelva. Y ahí hay un pulso que lo que hace es empeorar aún más la situación. Porque si entre la actual directiva no h ay entendimiento con la empresa que tiene los derechos, ya apaga y vámonos. Ese es el problema que se está dando“.

También habló del contrato firmado con Eurosamop, resaltando que “las clausulas de ese contrato a quién le dan más responsabilidad es al Ayuntamiento de Huelva y no a Eurosamop. Ha sido un contrato a medida a Eurosamop, todo lo que aparece son ventajas para Eurosamop y responsabilidad para el Ayuntamiento. Se firmó porque se llegaba a la fecha límite y no había más soluciones que esa. No tenían ninguna solución y Eurosamop se aprovechó de eso“.

“¿Alguien se cree que el presidente del Recreativo de Huelva firma un contrato de gestión del club por diez años, en esas condiciones? En unas condiciones que vinculan al Ayuntamiento, que habría que ver si eso es legal o no. El contrato con Eurosamop tiene clausulas que no solo vinculan al club, también vinculan al Ayuntamiento. Y que alguien me diga a mi quién es el presidente del Recreativo para firmar un contrato con unas condiciones que vinculan y que hace responsable al Ayuntamiento de Huelva“, denunció.

No quiso olvidar que “nosotros dijimos cuando se expropiaron las acciones que el Ayuntamiento está asumiendo toda la deuda del club. Es más, yo dije en su momento que era el día más feliz del ‘innombrable’ porque se ha quitado un ‘muerto’ de encima. Se ha quitado un ‘marrón’, ya que la responsabilidad que tenía se la ha comido el Ayuntamiento de Huelva. Pero decir eso en esa época era muy difícil porque todo el mundo estaba muy eufórico, asegurando que se había salvado al club. La estrategia de Gabriel Cruz es la misma en todo, es la de ganar tiempo hasta las próximas elecciones municipales. La de darle la patada adelante al balón“.

Para Pedro Jiménez “en esta operación están haciendo lo mismo, darle la patada adelante al balón. El ejemplo lo tenemos con el nuevo plazo que ha dado, diciembre. Fueron los trabajadores a hablar con él porque llevan meses sin cobrar y no pueden vivir. Ese es el problema, lo que está ocurriendo a los trabajadores del club es lo mismo que le está ocurriendo a muchas familias en Huelva. Y mientras él gastándose el dinero el público“.