El CEIP Alcalde J.J. Rebollo, único centro andaluz galardonado a nivel nacional Erasmus+

Sábado, 8 diciembre 2018 | Leída 6 veces

San Juan del Puerto

12.10 h. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea perteneciente al Ministerio de Educación, ha galardonado el C.E.I.P. Alcalde J.J. Rebollo de San Juan del Puerto, con el RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS ERASMUS+ K101, por el proyecto Erasmus+ “SALUD Y CIENCIAS, JUNTAS MEJOR - HEALTH AND SCIENCE MUCH BETTER TOGETHER”, siendo su coordinadora la maestra y secretaria del Centro, Cristina Méndez Rodríguez.