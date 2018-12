El runrún: ¿El momento de la Huelva-Cádiz?

Viernes, 7 diciembre 2018 | Leída 95 veces

confidencial

Hablamos de uno de los proyectos más controvertidos de cuantos podría tener encima de la mesa un hipotético gobierno de centro-derecha formado por PP, Ciudadanos y VOX, formaciones que no solo no se oponen a dar el impulso definitivo a esta unión, sino que, en el caso de los ‘populares’, han hecho bandera de él. Sin ir más lejos, el PP reclamó el año pasado un Plan de Inversiones Extraordinarias para la provincia para acometer obras como la carretera Huelva-Cádiz y hace solo unos días, ya en campaña electoral, el propio candidato a la Presidencia de la Junta –y más que probable sucesor de Susana Díaz–, Moreno Bonilla, citaba esta vía como una de las grandes cuentas pendientes de ambas provincias; una cuenta que sería saldada, prometió, de llegar a ocupar el ‘trono’ de San Telmo. Concretamente, aseguró que cuando llegara al Gobierno realizaría un proyecto con los ingenieros más especializados en la protección del medio ambiente para trasladarlo a las autoridades del Parque de Doñana antes de comenzar a ejecutar la obra –el denominado trazado norte, dejando al Sur el Parque Nacional– “para que dentro de esta legislatura sea una realidad”. Ni que decir tiene que este proyecto seguiría contando con la oposición frontal de los ecologistas, que lo consideran un gasto público innecesario e injustificado, ya que debe ser sustituido por otros que mejoren la movilidad, como podría ser la unión de Sanlúcar de Barrameda y Matalascañas a través de barcos turísticos, así como los puertos onubense y gaditano. De hecho, desde su punto de vista, la carretera Huelva-Cádiz ya está en marcha y se llama SE-40, la ronda de circunvalación que evitará pasar por la capital hispalense para viajar entra Huelva y Cádiz, conectando la A-49 con la A-4. Lo que está claro es que hace una semana ni los más optimistas en el PP imaginaban el escenario político actual y es evidente que las promesas de campaña no comprometían demasiado. Ahora todo ha cambiado y precisamente la Huelva-Cádiz será una de las mejores piedras de toque para calibrar la fiabilidad de quienes han sido eternos opositores al Gobierno andaluz.

Besos no, por favor. Si bien no se puede negar que la firma de discos de este viernes de Manuel Carrasco en Hueva haya sido todo un éxito en cuanto a afluencia de personas –como suele serlo todo lo que organiza el isleño por su tierra, todo sea dicho-, no es menos cierto que también ha habido cierta polémica respecto a la organización de la misma, con bastantes quejas en redes sociales. Y es que por lo que se ve, suponemos que al objeto de agilizar el encuentro y tratar de evitar más aglomeraciones de la cuenta, el contacto de los fans con el artista ha sido mínimo, procediendo la organización a recoger los discos para que Carrasco los firmase y permitiéndose fotos solo delante de la mesa, no junto al artista, al que muchos seguidores, según han denunciado, no han podido besar. Las quejas ante este procedimiento no se han hecho esperar y han sido varios los que han utilizado las redes sociales para hacer público su malestar no tanto con el cantante, sino con la organización del evento. Comprensible por un lado la indignación tras las horas de espera; comprensible también en cierto modo los límites impuestos para tratar de garantizar que eventos tan multitudinarios se desarrollan sin incidentes.

El mercado invernal del Recre. Pese a que Óscar Carazo tiene bastante bien estudiado el grupo IV de Segunda B, es consciente de que será casi imposible que el Recre pueda reforzarse en el mercado invernal, y es que, como ha ocurrido en cuatro de las cinco últimas temporadas, todo apunta a que tendrá suspendidos sus derechos federativos por sus impagos con los futbolistas, que ya los han denunciado ante la AFE, y también por su elevada deuda con la Real Federación Andaluza de Fútbol. El director deportivo del Decano se conformaría con que no se marchara ninguno de los jugadores que militan actualmente en su plantilla, algunos de ellos bastante codiciados dentro de la categoría, ya que de esa manera, y si el Ayuntamiento de Huelva es capaz de ir pagando varias de las nóminas que deben, piensa que se podría aspirar a jugar el 'play-off' de ascenso en los dos últimos meses de la competición, y es que el equipo onubense ha dado muestra de mejoría y de estar yendo a más en las últimas jornadas ligueras. Y en cuanto a refuerzos, la única intención sería la de poder subir a algún jugador del filial de División de Honor, teniendo bastantes papeletas, si en esta ocasión, y como ya ocurrió el pasado verano, no hay problemas burocráticos, el madrileño Mario Hernández y el africano Ejke Ikwu, y es que el entrenador del Recre, José María Salmerón, tiene actualmente muy pocos efectivos en defensa. Ikwu es un fichaje de futuro, pero Mario venía cedido por el Rayo Vallecano para seguir con su proyección dada su juventud y está estancado debido a que ni tan siquiera está jugando en el filial. Por ahora está matriculado en la Universidad de Huelva y en las redes sociales ha manifestado recientemente que está deseando poder jugar partidos oficiales. La duda será si dentro de un par de semanas espera a que el Recre le diga si va a tener posibilidad de jugar la segunda vuelta en la primera plantilla onubense o si regresará al Rayo Vallecano para jugar en el filial del club madrileño o volver a marcharse cedido. Es una de las incógnitas de un mercado invernal en el que los rectores tocan madera porque los jugadores no se vayan ante los impagos y las ofertas que están recibiendo, ya que es una quimera pensar en que el Decano va a poder reforzarse con algún fichaje.