Salmerón: "El tema de los impagos no puede pasar a un segundo plano. Las promesas no llegan y eso tendrá sus consecuencias"

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha atendido este viernes a los medios de comunicación tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva y comenzaba aludiendo al choque de este domingo en La Línea ante la Balona, que sólo ha encajado seis en las primeras 14 jornadas del campeonato. "Nosotros tratamos siempre de trabajar el partido y en ese sentido sabemos que tendremos enfrente a un equipo difícil. Cuando eres un equipo imbatido y que recibes pocos goles sólo se destaca eso, pero tiene jugadores rápidos y peligrosos arriba y en conducciones y transiciones. Hemos trabajado intentar ganar allí, pero sabiendo que es un partido de Segunda B con una competitividad muy grande y tendremos que estar al máximo nivel. Es un equipo que está con confianza y esperamos ver un buen partido y que logremos la victoria", destacaba.

Seguia analizando y elogiando el almeriense al rival diciendo que "están siendo un equipo muy ordenado. No lo coges fuera de sus posiciones y se desajustan poco. Tiene jugadores como Juanpe, Pirulo o Gato muy rápidos en conducción y transiciones. Están manteniendo una línea muy regular y encajan pocos goles y además se le crean muy pocas ocasiones. Es un conjunto compacto y fuerte dentro de la categoría".

Sobre los momentos de intermitencia de su equipo durante los encuentros, el míster albiazul matizaba que "los partidos siempre son de paciencia y de no tener prisa. Siempre pasan por distintas fases y trataremos de jugar bien y ser cada vez mejor equipo y más equilibrados. Ese es nuestro camino. Hemos cometido pocos errores que creo que nos han penalizado de más. Pero esto es así, a veces te llegan una vez y te marcan y otras te llegan veinte y no te marcan. Debemos ser mejores a la hora de controlar los partidos, y para eso a lo mejor no hay que mirar tanto a puerta sino tener más el balón en tu poder. De esa manera tienes menos posibilidades de encajar goles y además puedes elaborar para crear ocasiones. Estamos teniendo mejores transiciones cada vez, pero yo trato el fútbol más de una manera global que hablando sólo de una cosa".

Y sobre los cambios en sus alineaciones de una jornada a otra, Salmerón explicaba que "yo trato de convencer a los jugadores de que esa competitividad significa que intentamos encontrar el mejor estado de un jugador. A lo mejor desaparece una semana y en la siguiente es titular. Intentamos que ese egoísmo personal del jugador provoque que sean solidarios. Yo también he sido futbolista y lo he tenido. Intentamos que cada uno aporte su granito de arena".

No descarta, al igual que ya sucedió en la segunda mitad en Talavera, jugar con tres centrales de inicio: "Es una variante que hemos trabajado y muchas veces los sistemas se van cambiando a lo largo del partido. Tratamos de amoldarnos y de saber en cada momento qué es lo mejor para nosotros. No me preocupa tanto los cambios de sistema como que los jugadores sepan amoldarse para sacar el mejor rendimiento".

Sobre la posibilidad que tiene el Recre de ganar por primera vez esta temporada tres partidos seguidos, Salmerón señaló que "en cualquier categoría ganar tres partidos seguidos es muy complicado. Seguramente llegue alguna vez esa racha y ojalá llegue esta semana, pero ya lo dije el otro día cuando se decía que no remontábamos partidos. Las rachas se rompen porque las ligas son muy largas. Buscamos otra victoria este domingo y repito que siempre lo que tratamos es de ser mejor equipo. Pretendemos siempre ir a más y mejorar cada partido que vaya pasando".

Sin novedad con los impagos

Por último, el preparador del Decano habló del ya manido tema de los impagos. "Posiblemente hemos dejado un poco de hablar de eso porque yo creo que ya todo es sabido, pero los problemas siguen existiendo porque están ahí. Los jugadores tienen unas necesidades, el tiempo va a aumentando y las circunstancias cada vez son peores y lo que tratamos es de que lleguen las respuestas que nos han comunicado. No llegan y esto tendrá unas consecuencias. Ojalá se resuelva todo y yo siempre he dicho que tengo fe en que pueda solucionarse, pero también es cierto que hay cosas que no se están cumpliendo y ya es creencia de cada uno y cuando llegue el 22 de diciembre a ver qué pasa. Espero que todo se resuelva porque el equipo se lo merece por el trabajo que está haciendo. Estamos muy preocupados por esta situación y no es una cosa que pueda pasar a segundo plano", concluyó.