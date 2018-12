20 años del vertedero que marcó a todo un pueblo

M. Carmona

NERVA

El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva se puso en funcionamiento en 1998, cumpliéndose este año las dos décadas de operatividad, pese a las múltiples voces que insisten en que el mismo se encuentra colmatado y debería haber sido clausurado hace tiempo.

Muchas de esas voces son las mismas que llevan resonando más de 20 años, cuando la noticia de la próxima apertura de las polémicas instalaciones sublevó a buena parte del pueblo de Nerva, que protagonizó durante años una de las luchas sociales más activas que se recuerdan en la provincia de Huelva: con manifestaciones diarias, caceroladas, detenciones y el pueblo tomado por los antidisturbios durante meses.

En huelva24.com hemos compartido charla con algunas de las personas que protagonizaron esa lucha entonces,y que durante estos más de 20 años han mantenido la oposición a un vertedero que, tal y como relatan, dividió al pueblo en dos y dinamitó la convivencia entre vecinos, enfrentando a quienes se oponían al mismo y quienes lo consideraban una industria que favorecería la creación de empleo y supondría un alivio para la zona, económicamente deprimida.

La brecha que se abrió entonces se mantiene dos décadas después, aunque pocos son ya los que defienden abiertamente un vertedero que no ha supuesto revulsivo alguno para el empleo local y que, sin embargo, no deja de provocar titulares por su gestión opaca. Incendios recurrentes de los que no se da explicación, accidentes de vehículos con residuos peligrosos, entrada de residuos sospechosos que incumplirían el compromiso de no recibirlos de fuera del ámbito andaluz y español, o vertidos al entorno –básicamente el río Tinto- que han provocado la apertura de expedientes por parte de la Junta de Andalucía son solo algunos de los problemas más recientes de unas instalaciones que para muchos no deberían haberse abierto nunca, pero para otros tantos deberían haberse ya cerrado.

Pero la vida útil del vertedero se amplió mediante concesión de Autorización Ambiental en 2008, dando luz verde al recrecimiento de las instalaciones que para los integrantes de la Plataforma Antivertedero, organizaciones ecologistas y sociales, y diversos partidos políticos se encuentran ya colmatadas y han superado las previsiones iniciales. Por ello, la demanda es el cierre inmediato del vertedero, cuya gestión pasó justo hace dos años, en diciembre de 2016, de Befesa a Ditecsa, empresa con la que sin embargo, según denuncian desde la Plataforma, no se ha mejorado ni en transparencia ni en gestión.

En este sentido incluso ha intervenido ya el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha reprochado al Ayuntamiento de la localidad que no convoque desde hace años la Comisión de Seguimiento en la que se tienen que rendir cuentas sobre la actividad del vertedero. Por ello, la Plataforma Antivertedero y Ecologistas en Acción han solicitado su intervención al objeto de tener acceso a la información y solicitando la realización de estudios epidemiológicos que permitan conocer la afección real a las poblaciones de los episodios de polvaredas e incendios que se producen habitualmente en las instalaciones.

Instalaciones que, 20 años después de su puesta en marcha, lejos de convencer y acallar las críticas no hacen sino reavivarlas una y otra vez. Para la Plataforma Antivertedero y ecologistas, la lucha sigue y, aunque las calles del pueblo hayan dejado de ser su escenario, seguirá hasta que el vertedero cierre sus puertas.