El Centro de Transfusión organiza su tradicional macrocolecta previa a las fiestas navideñas

Viernes, 7 diciembre 2018 | Leída 21 veces

Los días 10 y 11 de diciembre en la Casa Colón

Se trata de la cuarta campaña de este tipo en 2018, tras las realizadas en la víspera de Semana Santa y a mediados de junio y septiembre.

La macrocolecta mantiene el formato de sus últimas ediciones: durante dos días consecutivos y en horario de tarde -de 16:30 a 21:30 horas- en la Casa Colón de la capital. Con ella, el Centro de Transfusión persigue anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo vacacional, en el que se produce un descenso en las donaciones, de manera que los centros hospitalarios onubenses tengan garantizado el suministro en las próximas fechas y puedan continuar prestando su servicio con total normalidad.

La intención de la administración sanitaria es seguir organizando cada año cuatro macrocolectas, el doble de las que se llevaban a cabo anteriormente. Una medida que se inició en 2015 con el propósito de dar respuesta al incremento del número de donaciones de sangre que se necesitan diariamente en la provincia para cubrir las peticiones generadas desde el sistema sanitario, que han aumentado en los últimos años a 80 diarias.

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Centro de Transfusión, Tejidos y Células animan a los onubenses a participar nuevamente en esta campaña, que dispondrá de un operativo formado por 12 puestos para la donación simultánea de todos aquellos ciudadanos interesados en acudir. Un total de 17 profesionales, entre médicos, enfermeras, administrativos y celadores-conductores, integra el equipo que atenderá a los donantes. Al igual que en pasadas ediciones, este dispositivo va a contar con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva.

La previsión de los organizadores es que durante las dos jornadas se obtengan alrededor de 250 donaciones. Entre las tres macrocolectas que ya se han efectuado este año se han recogido 915 donaciones de sangre. La Junta y el Centro de Transfusión agradecen la masiva respuesta que los onubenses siempre muestran ante este tipo de iniciativas e invitan a la población a participar para que una vez más puedan lograrse los objetivos propuestos.

Accesibilidad

Además de la macrocolecta, los onubenses que quieran apoyar esta acción solidaria también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 10 a 13, facilitando así la donación a los ciudadanos tras la jornada laboral o incluso el fin de semana. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.

En este sentido, es necesario recordar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria diaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida. Los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo.

El Centro de Transfusión ha registrado en lo que va de año un total de 17.888 donaciones, de las que 16.246 han sido de sangre y 1.166 de plasma, que permiten mantener la tasa global de donación en la provincia en 37 donaciones por cada 1.000 habitantes, la tercera más alta de Andalucía. La actividad del centro se ha completado con la extracción de 1.055 muestras para el registro de nuevos donantes de médula ósea.

Horarios y lugares de las colectas

La población que desee conocer el horario y lugar de las colectas que se realizan a través de estas unidades móviles pueden hacerlo en la página web del SAS, disponible en internet en la dirección www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, visitando en concreto un apartado específico denominado ‘Donar sangre’, así como mediante la aplicación para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’, que se puede descargar de manera gratuita tanto en los dispositivos móviles con sistema Android como los que utilizan el sistema IOS (Apple).



Para obtener más información sobre las diferentes colectas, los horarios o resolver cualquier duda del proceso de donación, se puede consultar también la página de facebook DonantesHuelva www.facebook.com/DonantesHuelva, el twitter @DonantesHuelva o llamar al teléfono 959 016 023.