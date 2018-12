Arranca Circonuba, con atracciones para todos los públicos en la Plaza del Cine, la Plaza de la Constitución y el Paseo de la Ría

huelva24.com

Jueves, 6 diciembre 2018 | Leída 75 veces

Hasta el domingo

19.15 h. Este jueves ha tenido su pistoletazo de salida la primera edición de Circonuba, el Festival de Circo Contemporáneo ‘Ciudad de Huelva’. Siete compañías, cinco de ellas andaluzas y un total de once funciones, más una sesión de talleres abiertos, componen una programación que se desarrollará en la Plaza del Cine -junto a la Casa Colón-, la Plaza de la Constitución y el Paseo de la Ría.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior del Ayuntamiento de Huelva y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, contando con el patrocinio del Puerto de Huelva.



Siete compañías, cinco de ellas andaluzas, y un total de once funciones, más una sesión de talleres abiertos, componen esta primera programación de un proyecto que abre la capital onubense a uno de los ámbitos artísticos de mayor auge del momento, y cuya producción corre a cargo de la empresa de gestión cultural Noletia.

Con una atractiva programación que se desarrollará en la Plaza del Cine -junto a la Casa Colón-, la Plaza de la Constitución y el Paseo de la Ría, Huelva se suma a otras ciudades andaluzas, como Córdoba, Andújar, Úbeda, Barbate, Sevilla o Málaga, que ya cuentan en sus programaciones culturales con festivales estables de circo.

Con una oferta muy variada en formatos y disciplinas, Circonuba ha dado comienzo hoy a las 12.00, en la Plaza de la Constitución, el festival dará comienzo con la compañía sevillana La Banda de Otro, un peculiar trío que mezcla en escena humor, música en directo y malabares, con una ambientación que remite al lejano oeste. A las 17.30 habrá otra sesión en este mismo espacio.

A las 13.00 horas en la Plaza del Cine, prosigue la programación con una representación de Aukerak (caminos) de la compañía vasca The Funes Troupe, una propuesta circense creada desde la serenidad en la que, a través de malabares, equilibrios y teatro gestual se habla de las decisiones de la vida. A las 19.00 tendrá lugar en este mismo espacio una segunda sesión de este espectáculo.



Mañana viernes 7 de diciembre será el turno de una de las compañías andaluzas que más están girando en este momento: Lanördika con su Rojo estándar. Este joven dúo mezcla en escena varias disciplinas circenses con danza hecha contorsión y buenas dosis de humor y ternura. Una propuesta que le valió el premio FETEN (Gijón) 2018 al mejor espectáculo de calle y que podrá verse en Huelva a las 12:30 y a las 19h en la Plaza del Cine. Entre medias (17:30h Plaza de la Constitución), será el turno de El Fedito, llegado desde la Comunidad Valenciana con su espectáculo Oyún, una sugerente mezcla de elementos cotidianos como ollas, cazos y cacerolas con los malabares más precisos y elegantes, un espectáculo que resultó ganador del OFF Circada UNIA 2018.

El sábado 8 de diciembre arranca con una nueva función de Oyún a las 12:30h en la Plaza del Cine, a la que seguirá a las 17:30h en la Plaza de la Constitución El Gran Dimitri con su espectáculo The Great Circus Show. El Gran Dimitri se ha convertido en pocos años en uno de los personajes más entrañables y queridos del circo nacional, un personaje que hace del fracaso su bandera y del humor su mayor herramienta para cautivar al público. Cierra la jornada Vaivén, una de las compañías más veteranas del circo andaluz y Premio Nacional de Circo en 2016. Vaivén presenta uno de sus espectáculos más míticos, Do not disturb, que podrá verse a las 19h. en la Plaza del Cine y que cautivará por su agilidad, sus acrobacias y su impresionante estructura multifuncional.

Esta primera edición de Circonuba se cerrará el domingo 9 de diciembre en el Paseo de la Ría con una sesión de talleres abiertos a partir de las 12h, con los que público de todas las edades entrará en contacto directo con técnicas como los malabares, aéreos, equilibrios… Estos talleres darán paso al espectáculo de clausura, que correrá a cargo de El Gran Dimitri, con una nueva representación a las 13:30h de The Great Circus Show.