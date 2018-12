Borja Díaz: "Es imposible que nos creamos que va a haber una solución"

huelva24.com

Jueves, 6 diciembre 2018 | Leída 30 veces

fútbol > recreativo

Borja Díaz habló ante los medios de comunicación este miércoles. En declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, indicó que "a día de hoy no sabemos absolutamente nada del tema de los cobros. Como ya sabéis nos reunimos con el alcalde y nos dijo que iba haber una solución inminente, peor a día de hoy no sabemos nada. No tenemos ni idea".



"¿Como nos vamos a creer algo? Es imposible que nos creamos algo y que va haber una solución. Porque si te lo dicen mirándote a los ojos y te dicen inminente, y ya ha pasado una semana y media. Ni una llamada para decirnos que se va a retrasar. Pero no ha pasado nada. Ha pasado una semana y media y no sabemos nada. Es complicado, yo creo que todo el mundo, trabajadores de aquí o de cualquier otro trabajo, estarían igual que nosotros, preocupados y jodidos por la situación que estamos viviendo", añadía el centrocampista albiazul.

El futbolista madrileño reconoció que "como ya han pasado tres meses y en algunos jugadores cuatro, se puede negociar con cualquier otro equipo para la salida. Hasta ahora no sabemos nada y, aunque creo que no hay nadie pensando en eso, si sigue la cosa aquí no sabemos quién se podrá buscar la vida por ahí. Porque al final es eso, hay que buscarse la vida porque no se tienen recursos para poder seguir tirando para adelante".

"Lo que es obvio es que a nadie nos gustaría irnos de aquí. Estamos muy a gusto todos, pero queremos soluciones y queremos que todos tiren para adelante. Todos queremos una solución, yo estoy a gusto aquí y creo que toda la plantilla estamos a gusto. Hemos formado una familia, todos vamos a una y yo estoy a gusto. Pero claro, también queremos ver que hay esa disposición a que se solucione algo. No que vengan a decirnos que es inminente la solución y que después de una semana y media no sepamos nada", denunció Borja Díaz.

El jugador del Recre reconoció que "se hace difícil el día a día en lo personal. Ahora vienen fechas que son jodidas, las navidades y si llevas tres meses y medio a cuestas, ahora te tienes que ir a casa. Vienen vacaciones y que haces. En mi caso que estoy a la espera de si voy o no voy a cobrar, de la hipoteca, del seguro del coche... Tengo que pagar al casero, tengo que echar gasolina y joder, son otros cincuenta euros. Es que vamos al día.. Es que yo personalmente voy muy al día. Tres meses y medio.. ¿Hasta cuándo puedo aguantar? ¿Qué le empiezo a pedir dinero a mis padres o a mis familiares? Difícil".