El Ayuntamiento de Almonte desmiente que la Policía Local haya ocultado el hallazgo de un cuchillo

Miércoles, 5 diciembre 2018 | Leída 63 veces

La Guardia Civil tiene conocimiento de “cómo se actuó”

“Con todo el respeto a la familia y a su dolor, no puedo más que decir que es mentira, que esta institución no está encubriendo ningún crimen. Todas esas acusaciones son falsas y no tienen ningún fundamento”, ha declarado la alcaldesa, Rocío Espinosa, en una rueda de prensa convocada a los medios de comunicación. “A excepción de que un cuchillo aparece en una alcantarilla, todo lo demás que aparece en la prensa es mentira”, ha zanjado.

Por su parte, el teniente de alcalde delegado de Seguridad, Antonio Joaquín Díaz, ha aclarado que es “falso que apareciera un cuchillo en 2017”, tras lo que ha explicado que el hallazgo al que se refiere la denuncia sucedió un año antes. “Quizás el denunciante haya preguntado a la Guardia Civil por un cuchillo aparecido en 2017, y quizás por eso diga la Guardia Civil que no se le llevó ningún cuchillo el año pasado, porque fue un año antes, en 2016”, ha explicado.

“La Guardia Civil sabe el día que apareció, cómo se procedió, la identidad de los policías locales que lo hallaron y qué se hizo”, ha continuado Díaz, tras lo que ha añadido que, “cuando el juzgado nos autorice, estaremos encantados de dar detalles” sobre ese asunto, que “al final no es nada”, pues en este momento “no estamos autorizados por la Guardia Civil para desvelar datos concretos”, ha explicado.

De otra parte, la alcaldesa ha querido “reivindicar y realzar a esta institución que es el Ayuntamiento de Almonte y a un servicio esencial como es la Policía Local, que goza de excelentes profesionales, encabezada por la inspectora jefe de la Policía, que es funcionaria de carrera y ha accedido a ese puesto por oposición, porque ha demostrado su capacidad y valía profesional para desempeñar este cargo”, ha puntualizado, tras lo que ha puesto de relieve su “orgullo de tener a una jefa que ha sido reconocida por instituciones de toda España con numerosas condecoraciones que no caben en su uniforme”.

“Lo mismo tengo que decir de toda la plantilla de la Policía Local. Me siento especialmente orgullosa, son excelentes profesionales y les reconocemos sus méritos, capacidad de trabajo y compromiso con este pueblo”, ha recalcado, al tiempo que ha dejado claro que la Policía Local de Almonte “apoya y auxilia a la Guardia Civil siempre que le es requerido”.

Por último, Rocío Esponosa, que ha aclarado que “hasta hoy no hemos recibido un requerimiento por parte de la UCO solicitándonos información” sobre lo que se denuncia, ha lamentado que se hayan vertido “acusaciones muy graves”, tras lo que ha dejado claro, por un lado, que “entiendo el dolor de la familia” de las víctimas del crimen, y por otro, que, “por ética, jamás en esta institución nos hemos pronunciado sobre un asunto tan doloroso, tan duro, un doble crimen terrible que sigue conmocionando a nuestro pueblo, porque el poder político está separado del judicial, por lo que como Ayuntamiento no tenemos potestad ni influencia, pese a las acusaciones que recibimos todos los días”, ha explicado.

En este punto, Antonio Joaquín Díaz ha lamentado que se haya hecho “daño a la imagen, dignidad y honor” de su persona, de la alcaldesa y de la jefa de la Policía Local, tras lo que ha lamentado que se haya querido “generar una sospecha” por el hecho de que él trabajó en un determinado despacho de abogados que, tal y como ha aclarado, abandonó en diciembre de 2014, cuando entró como concejal en el Ayuntamiento de Almonte.

“Hay un señor de Almonte que ha asegurado que encontró un cuchillo hace 10 meses en unos corrales, que lo llevó a la Guardia Civil y que le dijeron que lo tirara, entendiendo imagino que ese objeto era incompatible con un hecho delictivo”, ha puntualizado el edil. Sin embargo, “eso no se ha denunciado” y “aquí se denuncia a la primera, porque el concejal trabajó en un despacho y de ahí tiro yo para generar una sospecha”, ha añadido.

Por su parte, la jefa de la Policía Local, Paqui Borrero, que ha comparecido ante los medios junto a la alcaldesa y el concejal de Seguridad, ha dejado claro, en primer lugar, que “entiendo enormemente el dolor de los familiares de las víctimas y de todo el pueblo ante unos hechos tan terribles”, tras lo que ha remarcado que, “como funcionaria pública, debo absoluto respeto a las leyes, decisiones judiciales y miembros de otros cuerpos de seguridad que investigan éste y otros temas”.

De otra parte, y “ante las calumnias y ataques directos a mi persona, me he visto obligada a poner este asunto en manos de mi abogado”, ha señalado, tras lo que, por último, ha querido “poner en valor la labor diaria de los policías locales, reconocidos en toda España, profesionales que desarrollan su trabajo de una forma excelente”.