La UCO pide información a la Policía de Almonte sobre un cuchillo cuyo hallazgo denunció la familia del doble crimen

Miércoles, 5 diciembre 2018

El Ayuntamiento "pone la mano en el fuego" por la jefa de la Policía Local

Esta situación ha surgido tras esta denuncia interpuesta ante la Guardia Civil para conocer el paradero de este cuchillo, cuyo hallazgo, "en la primavera de 2017 --cuatro meses antes de que empezara el juicio--, lo puso en conocimiento de la Policía Local un hombre que estaba trabajando como pintor y lo encontró en una alcantarilla", según ha señalado a Europa Press Aníbal Domínguez, quien ha remarcado que "unas vecinas vieron que acudieron al lugar dos policías locales y la jefa de la Policía Local de Almonte, Francisca Borrero, vestida de paisano".

A su vez, Domínguez ha señalado que "este cuchillo fue hallado en el interior de una alcantarilla ubicada en la calle Callejón de los Granados de la localidad, que se encuentra a 200 metros de la casa donde vivía F.J.M.", el único acusado de los hechos y que fue absuelto de los mismos por un jurado popular y posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al respecto, Domínguez ha asegurado que "la Guardia Civil en ningún momento ha tenido conocimiento de este cuchillo por parte de la Policía Local que, según estas vecinas, era de una hoja de grandes dimensiones, estaba manchado y fue introducido por los agentes de la Policía que se personaron en el lugar en una bolsa de plástico, pero ahora no se sabe dónde está".

Sin embargo, este mismo miércoles en rueda de prensa en el Consistorio almonteño, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, acompañada por el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Joaquín Díaz, y por la jefa de la Policía Local, Paqui Borrero, ha defendido "el honor y el buen trabajo" que realiza diariamente Borrero y la plantilla, del concejal y el suyo propio.

"Nos ha llegado un requerimiento por parte de la UCO solicitando información al respecto que por supuesto se la vamos a dar", ha asegurado la alcaldesa, quien ha dejado claro que "nadie en el Ayuntamiento ni de la plantilla de la Policía ha cometido ningún delito de encubrir un crimen" como, según asegura, "he leído en la prensa, no en la denuncia de Aníbal Domínguez que no nos ha llegado".

A su juicio, "se han vertido acusaciones muy graves y entiendo el dolor de la familia pero en esta institución jamás nos hemos pronunciado sobre este asunto tan doloroso y tan duro como es este doble crimen que ha conmocionado a un pueblo", pero ahora, ha añadido, sí se siente "obligada" a entrar en el mismo cuando "se acusa a este equipo de gobierno, a la inspectora jefa de la Policía Local y a agentes de un comportamiento irresponsable y delictivo como es encubrir un crimen".

"Eso es mentira", ha espetado la primera edil, quien ha señalado que "puede ser que alguien haya querido construir algo en torno a un hecho aislado" --refiriéndose a este hallazgo--, al tiempo que ha dejado claro que "la Policía no se dedica a encubrir crímenes, sino al contrario, a esclarecerlos". No obstante, ha precisado que el Ayuntamiento no se plantea querellarse judicialmente sino aclarar lo ocurrido.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Joaquín Díaz, ha precisado que no están autorizados a desvelar datos por parte de la Guardia Civil sobre los hechos, con quien ha mantenido "reuniones al más alto nivel" durante el fin de semana tras la interposición de esta denuncia, sin embargo ha insistido en que es "falso" lo que se ha venido diciendo, que "si Borrero estuvo allí pero no hizo nada, que si la Policía Local no llevó este cuchillo a la Guardia Civil, que el teniente de alcalde podía haber dado la orden de no actuar correctamente o que la alcaldesa no ha atendido a esta familia". "Yo pongo la mano en el fuego por Borrero y la plantilla", ha aseverado.



"El cuchillo aparece en 2016 y la Guardia Civil lo sabía"

"Quiero pensar que no hay maldad", refiriéndose a la denuncia, pero ha dejado claro que sí cree que "hay distorsión, falsedad y falacia, ya que se ha dicho que el cuchillo aparece en una alcantarilla de la calle Callejón de los Granados y es falso, como lo es la fecha, porque el cuchillo aparece en 2016, un año antes, y la Guardia Civil sabe el mes, el día, la identidad de los policías que lo recogieron y lo que se hizo", pero "si se le pregunta por un cuchillo hallado un año después, pienso que por esta razón ha dicho que no se le llevó porque el hallazgo fue un año antes".

"Partiendo de este error, no digo que tenga ninguna intención oscura porque quiero pensar que es un error, el denunciante podría haber preguntado directamente a la Policía Local por este cuchillo y no lo hizo", ha remarcado el concejal, quien cree que "se ha montado una historia de terror a costa de nuestra dignidad" y quien ha precisado que se reserva las acciones que va a emprender para salvaguardarla.

Por último, Borrero ha asegurado que entiende "el dolor" de las víctimas y de "todo un pueblo por unos hechos tan terribles" y que como funcionaria pública debe "respeto absoluto" a las leyes, a las decisiones judiciales y a los miembros de otros Cuerpos de Seguridad que están investigando este y otros temas.

No obstante, ha remarcado que se ha visto "obligada" a poner estos hechos en manos de un abogado por "las calumnias y falsedades" vertidos sobre su persona, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de toda la plantilla de la Policía Local de Almonte.