El runrún: Sin dinero para un bolardo

En su diagnóstico detectó como causa principal la avería del punto de acceso al área peatonal situado a la entrada de la calle Rascón, por donde desde hace meses entra todo aquel que lo desea, tenga o no tarjeta de residente o autorización como servicio público. Este vecino envió varias cartas, pero ninguna tuvo respuesta del Ayuntamiento, lo que le empujó a compartir su denuncia con la opinión pública con la ayuda de huelva24.com. Afortunadamente, su aparición en este periódico ha surtido efecto, ya que, según él mismo comenta en la carta que publicamos, por fin el Consistorio se ha dignado a responderle. Sin embargo, la respuesta es muy decepcionante. Como él mismo explica, le llamó el responsable de movilidad del Ayuntamiento de Huelva, pero lo único que hizo fue confirmarle lo que ya le contó en su día un policía local: que no hay dinero para un bolardo nuevo y que no es prioritario para el Ayuntamiento ahora mismo.

‘Rodri’ lo tiene claro. Pese a que lleva ya cerca de cuatro años –desde que perdiese las elecciones municipales- apartado de la primera fila de la vida pública, el que fuera alcalde de Huelva durante dos décadas sigue ofreciendo sus reflexiones a través de su perfil de Facebook, donde no ha podido evitar valorar los resultados electorales de las elecciones andaluzas. Pedro Rodríguez lo tiene claro en ese sentido, y además de reprochar a quienes se están echando a la calle para mostrar su rechazo a la entrada de la ultraderecha en la Cámara andaluza –según Rodri “la izquierda está exagerando sus criticas a VOX, tildándola de extrema, extrema derecha”-, a la hora de hablar de posibles pactos no duda en señalar al que debería liderarlos: Juan Marín… ¡Que no! Obviamente, Pedro Rodríguez cree que –según sus propias palabras- “lo lógico y más democrático es que la transición del cambio la lidere Juanma Moreno (PP), con más votos y más escaños”. Además, el exalcalde considera que la gestión del cambio de régimen será “difícil”, y señala la experiencia de Gobierno –en otros ámbitos, en la Junta desde luego que no- como un valor añadido. A la que no ha nombrado Rodri en sus últimas entradas es a Susana Díaz, a la que bien pudiera dar algún consejo acerca de cómo llevar el ‘trago’ que habrá supuesto para ella este resultado, pues lo mismo le pasó a él, y casi igual de sorpresivamente, hace caso casi cuatro años. ¿Le dará alguna recomendación para sobrellevarlo mejor?

Sin Colombino por primera vez en 54 años. Con todos los asuntos peliagudos, principalmente de índole económica, que debe resolver el Recre, muchos pensarán que la chapuza que ha rodeado este año 2018 al Trofeo Colombino no deja de ser una cuestión secundaria. Pero si se amplía la perspectiva, la no celebración del otrora prestigioso torneo no es más que un reflejo más de la deriva del club albiazul y de la mala imagen que sigue trasladando más allá de las fronteras onubenses. Primero no se pudo celebrar en verano, después el Ayuntamiento dijo que tendría que jugarse el 10 de octubre, luego un técnico de la LFP señaló que el césped del Nuevo Colombino era infame y que el Sevilla no podía acudir a disputarlo el 14 de noviembre... Y así enredos y enredos para que al final, y por primera vez en 54 años, el Trofeo Colombino no se vaya a disputar en 2018. Se desconoce si el asunto acabará en los tribunales, y es que el Recre, o más bien su propietario, el Ayuntamiento de Huelva, firmó en verano un documento por el cual le cedía los derechos de las próximas ediciones del torneo a la empresa Black Swan Media S.L., que todavía no ha dicho esta boca es mía. Lógicamente tiene un enfado de mil pares de narices porque no ha podido darle un movimiento deportivo, económico y social al asunto en los últimos meses. Ya el pasado fin de semana, además, Joaquín Caparrós vio el césped del Nuevo Colombino y descartó, una vez más, la presencia del Sevilla en el torneo esta Navidad. Tampoco es que a los futbolistas del Recre, que no cobran desde hace tres meses (y en algunos casos cuatro) les haga mucha gracia perder días de vacaciones por disputar un Trofeo Colombino que ya ha perdido el caché que tenía antaño. Así que entre la dejadez de unos y otros se ha echado a perder el torneo y es una incógnita saber si se recuperará en un futuro. Esperemos que sí. Sería una pena perder una seña de identidad de Huelva, como suelen decir los políticos a boca llena en más de una ocasión. Y lógicamente ya la afición ni siquiera protesta porque ocurran estas cosas, y es que les vale con que (sea mucho o poco, según se mire) el club siga vivo.