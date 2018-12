Israel Puerto: "Como todo el mundo sabe son muchas mentiras, una detrás de otra"

huelva24.com

Israel Puerto compareció tras el entrenamiento de este miércoles. El defensa central se congratulaba de la posibilidad de volver al equipo este próximo domingo, tras cumplir ante el Sevilla Atlético su partido de sanción. “Ya me tocaba cumplir sanción. Sabía que me iba a tocar en algún partido y me tocó ante el Sevilla Atlético. Tengo ganas de volver, me encontraba en un buen momento y es verdad que el equipo, tras estas dos victorias, pues está un poco en alza. La gente de arriba, que lo necesitaba, ha metido cinco goles en dos partidos y aunque es cierto que hemos encajado tres, son todos a balón parado y son acciones bastante corregibles. Me encuentro con bastantes ganas“.

Para el jugador hispalense “el techo de este equipo que tiene que tener es el de mejorar todos los domingos. Mejorar entrenamiento tras entrenamiento como equipo, e individualmente tratar de dar lo mejor de cada uno en beneficio del equipo y al final los resultados se iban a ver. Ahora hemos enlazado dos victorias bastante importantes. La de Talavera creo que puede ser un punto de inflexión bastante importante, por como sucedió y se dio el partido. Y a partir de ahí, trataremos de ir al campo de la Balompédica y traernos los tres puntos“, dijo en declaraciones a Huelva TV y recogidas por Albiazules.es.

Sobre el aprovechamiento que ahora realiza el equipo en las jugadas a balón parado, Israel dijo que “hace tres o cuatro semanas había cosas que no se veían y desde dentro sabíamos que tarde o temprano. Sin echarle demasiada cuenta, sabíamos que iban a aparecer. Y en estas últimas jornadas han ido aparecido una detrás de otra. Hay que seguir refrendando el trabajo que venimos haciendo y las buenas sensaciones que estamos recogiendo. Poco a poco este equipo debe ir creciendo a pasos agigantados“.

A título individual aseguró que “no tengo queja. Me encuentro en un buen momento, creo que me estoy encontrando de nuevo como futbolista. Poco a poco voy sacando la mejor versión de Israel Puerto, que es lo que quiero. Debo seguir trabajando y devolverle la confianza tanto al míster como al club. Quiero seguir siendo mejor futbolista y mejor persona, de la mano de este grupo humano que increíble“.

En cuanto al partido contra la Balona dijo que “son tres puntos más. Es verdad que si hacemos un buen partido y seguimos con la dinámica que estamos teniendo, yo creo que se le puede hacer daño. Es verdad que ellos en su casa se están mostrando fuertes, con ocho jornadas sin encajar gol y bueno, para nosotros debe ser un reto el intentar abatir ese récord que están teniendo ahora. Intentaremos conseguir los tres puntos como hasta ahora“.

Un presente y futuro insostenible en lo económico

Al margen de lo deportivo, Israel Puerto denunció que “con el tema de los cobros seguimos igual y la verdad que ya es insostenible. No sé cómo explicarlo ni que decir, ni tampoco que hacer. Como todo el mundo sabe son muchas mentiras, una detrás de otra. Muchos plazos, unos detrás de otros y al final la realidad es que dentro de pocos días se nos van a deber cuatro meses, y algunos compañeros cinco. Y ya la situación personal de cada uno se está volviendo muy insostenible. Ahora vienen unas navidades donde todo el mundo quiere su regalo y ahora mismo estamos incapacitados para poder hacer una vida normal, como cualquier trabajador. Lo que pedimos es lo nuestro, lo que hemos firmado y se nos debe, y lo que se nos prometió al principio de temporada y que a día de hoy no se está cumpliendo“.

Con respecto a la promesa del alcalde de que todo estará resuelto antes del 31 de diciembre, Israel dijo que “es el único clavo ardiendo al que nos podemos agarrar. Pero hasta el 31 de diciembre yo no me creeré nada. A mí las palabras ya no me valen, ni la salida a rueda de prensa en la que dijo que se estaba buscando una solución. Yo no la veo porque el día a día se está volviendo complicado“.