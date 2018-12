La subdelegada señala que "debemos valorar, transmitir y explicar a generaciones posteriores" la importancia de la Constitución

huelva24.com

Miércoles, 5 diciembre 2018

En el acto de conmemoración del cuadragésimo aniversario

La subdelegada ha reivindicado ante autoridades civiles y militares y, una nutrida representación institucional y socioeconómica de la provincia, los valores de la Carta Magna "a esta Constitución le debemos no sólo la articulación de nuestra pluralidad y diversidad territorial, sino la garantía de los deberes y derechos de la ciudadanía, la voluntad de incluir a todos amparando las distintas concepciones ideológicas y la alternancia de Gobiernos de distinto signo, lo cual no significa que una Norma Fundamental como nuestra carta Magna, pueda ser considerada un conjunto de "dogmas" sino como un conjunto de normas que se deben ir acoplando a los cambios históricos que el Estado Constitucional experimenta".

El presidente de la Asociación de la Prensa, ha recibido este galardón de manos de la subdelegada del Gobierno, Terán ha expresado que "El artículo 20 de nuestra Constitución encomienda a los periodistas la tarea de defenderla y trabajar para garantizar a los ciudadanos su derecho a expresar sus ideas y opiniones en libertad. los periodistas somos meros intermediarios , un servicio público que debe asegurar que la libertad de expresión es un pilar de nuestra democracia, porque una democracia sana necesita ciudadanos bien informados".

"Los periodistas representamos a la sociedad a la que nos debemos, contamos lo que le ocurre y si no gusta lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos en los medios de comunicación, deberíamos entender que también posiblemente es porque no nos gusta como estamos haciendo las cosas como ciudadanos. Debemos reflexionar y entender colectivamente que seguimos implicados en la tarea de su libertad. No podemos dejar que otros hagan el trabajo por nosotros".

Así mismo, Manuela Parralo ha subrayado que “debemos retomar el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, un diálogo que produzca un gran acuerdo y se plasme en la reforma de nuestra Constitución. Para proteger y ampliar nuestros derechos. Para garantizar un Estado de bienestar fuerte y sostenible. Para modernizar y democratizar nuestras instituciones. Para hacer de nuestro país un marco estable de convivencia. Nuestra ciudadanía espera de sus representantes la suficiente madurez política para adaptar las estructuras de nuestra democracia al siglo XXI. Ninguna democracia mejoró y se desarrolló a través del inmovilismo”.

Han pasado cuatro décadas desde la proclamación de la Carta Magna, que fue transcendental para poder establecer las condiciones políticas y económicas que permitieron desarrollar los sistemas de protección social, en un contexto de reconocimiento internacional. Huelva dentro del conjunto del país, ha progresado y sigue desarrollándose económicamente gracias al marco general de estabilidad y convivencia.