Gonzalo Vicente, a un golpe de la final en Tailandia: “Tengo juego para estar ahí arriba”

Mario Asensio

Miércoles, 5 diciembre 2018 | Leída 19 veces

Golf

12.22 h. Gonzalo Vicente tuvo un buen inicio en la Qualifing School del Asian Tour al quedarse a un solo golpe de entrar en la final del torneo disputado en Bangkok (Tailandia). Pasaban a la final los 18 mejores clasificados tras cuatro jornadas y por un único golpe el golfista de Lepe no pudo disputarla.

Vicente explicó a huelva24.com que “duele bastante que pasen 18 a la final y quedar el 19 por un golpe a la suma de los 4 días, pero el balance siempre es positivo”. Señaló que se adaptó “muy bien al campo y las condiciones”, por o que aseguró que “tengo juego para estar ahí arriba. Sé cual es mi fuerte y en qué cosas tengo que mejorar”.

Comenzó la competición con una vuelta al campo de 70 golpes para ser noveno. Posteriormente bajó a la undécima posición con 71 impactos y en la tercera jornada acabó decimocuarto con 72. En la última sumó 74 más. “Se acabó Asia para mí. Putt cortito al 18 Para birdie y pasar y nada…”, lamentó en ese momento.

“Los resultados del año son muy positivos, al tener tanta regularidad y sin hacer una mala vuelta desde que me estoy dedicando a competir. Mañana me voy a jugar la escuela del Alps, que me permitirá tener el año que viene un calendario completo por toda Europa, empezando en Egipto”, explicó el onubense, que está muy esperanzado con su rendimiento.

Es por ello que señaló que “si seguimos con está fluidez de resultados y mejoramos un par de aspectos, podemos estar hablando de un gran año”. Afirmó que tiene “ilusión y ganas de trabajar para conseguir mi objetivo, que no es otro que estar entre los cinco mejores del Alps a finales de año para conseguir la tarjeta del Challenge Tour”.