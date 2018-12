Carolina Marín: “Quizás el Palacio de Deportes se puede quedar algo pequeño para un Mundial”

huelva24.com

Miércoles, 5 diciembre 2018

Bádminton

En una entrevista concedida al diario As, la onubense señaló con respecto a la futura sede mundialista que “sólo optar al Mundial fue una gran alegría y que nos lo dieran, muchísimo más. Ahora aún se está estudiando en qué ciudad hacerlo y quizá el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, con su aforo de alrededor de 5.000 espectadores, se puede quedar algo pequeño para un Mundial. No sé. Sea donde sea, en cualquier ciudad de España, yo estaré encantada y estoy convencida de que quien quiera ir a verlo se desplazará. Sólo que se celebre en este país es una inmensa alegría”.

También habló de su estado físico, que le impedirá competir en China en las World Tour Finals. “Ya me encuentro mucho mejor del tobillo, acabo de volver a los entrenamientos. He estado fastidiada porque tenía mucho líquido en la articulación, he tenido que parar y, finalmente, he podido volver a trabajar poco a poco”, detalló.



