José Antonio Cabrera descarta movilizaciones de la afición contra la gestión del club: "Por cortesía habría que esperar a que pase el año"

huelva24.com

Martes, 4 diciembre 2018 | Leída 25 veces

fútbol > recreativo

19.10 h. "Esta Federación de Peñas no sabe absolutamente nada a día de hoy. No tenemos puesto un plan de viabilidad por parte de la propiedad. En una reunión que tuvimos hace un mes con el Ayuntamiento, se nos dijo que estaban trabajando seriamente. Eso creímos y eso creemos que será lo que se está haciendo", destaca el presidente.

La Federación de Peñas se reúne este martes por la tarde para hablar de diversos asuntos. Su presidente, José Antonio Cabrera, manifestó en Canal Sur Radio, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "pasan las semanas y la plantilla de futbolistas y trabajadores sigue sin cobrar, y eso a esta Federación de Peñas le preocupa muchísimo. En lo deportivo, afortunadamente vamos bien y sin duda estamos en el mejor año de los últimos cinco o seis. Y si nos preocupa que no se atienda a los pagos de la plantilla y que en el mes de enero puedan salir jugadores, con todo su derecho. Una plantilla que va a más, poco a poco y con un entrenador que está dando una solvencia deportiva, que creo que ya nos merecíamos en el mundo del Recreativo de Huelva. Pero sin duda que nos preocupa mucho que se estropee lo deportivo debido a lo institucional. Nosotros volvemos a insistir que le exigimos a la propiedad que pague ya las nóminas. Se fue el mes de noviembre, son ya tres nóminas y esto nos preocupa mucho. Esperamos que a lo largo de este mes se dé solución a los pagos de las nóminas que están pendientes. Y que se plantee ya un plan de viabilidad a corto y medio plazo. Aquí pocas palabras se pueden decir, aquí hay que exigir".

No dudó el rocianero en denunciar que "esta Federación de Peñas no sabe absolutamente nada a día de hoy. No tenemos puesto un plan de viabilidad por parte de la propiedad. En una reunión que tuvimos hace un mes con el Ayuntamiento, se nos dijo que estaban trabajando seriamente. Eso creímos y eso creemos que será lo que se está haciendo. Pero si es cierto que nos preocupa que estamos ya en el mes de diciembre y nos preocupa lo que pueda ocurrir, como que haya jugadores que se puedan marchar y se estropee la temporada en lo deportivo".



En cuanto a la posibilidad de posibles movilizaciones indicó que "habría que esperar a que pase el año. El alcalde nos hizo una promesa, de que iba a presentar un plan de viabilidad antes de final de año. Hay que tener ese plazo de cortesía y confianza en el trabajo institucional".